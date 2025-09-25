愛還記得︱陳國峰被林欣彤求救直播嚇呆　發短訊關心：希望佢冇事

香港愛情電影《愛．還記得》，由孫慧雪、陳國峰、黃文標、奧米嘉儀、王瑋彤、陳穎嵐及岑珈其等主演，電影今日（25日）舉行首映禮，一眾主演在十球風球過後，歷經數次改期終與觀眾見面，非常幸運兼難得。孫慧雪首次榮升電影女主角，與搭檔陳國峰一同亮相，心情興奮的雪雪更想向男主角陳國峰獻吻，令國峰一度嚇親！

《愛．還記得》男女主角孫慧雪與陳國峰一同出席首映禮。（陳順禎 攝）

孫慧雪首度榮升電影女主角，心情格外興奮。（陳順禎 攝）

孫慧雪獻吻嚇親陳國峰連環圖：

+ 1

《愛．還記得》男主角陳國峰於首映禮上接受傳媒訪問，表示昔日同屬公司時雖然未曾合作，然而在電影劇組中卻有緣地一拍即合，劇情設定穿梭15年前後的學生與成熟階段戲份亦難不到兩位：「唔會時空錯亂，因為有道具假髮呀嘛！第一日上晝要演15年前一場酒吧戲份，下晝就要拍15年後，個轉折同以前拍劇一樣！」更笑言戴上假髮讓他想起童年偶像：「我以前就好鍾意陳浩南，今次終於都演到類似陳浩南嘅角色！」但表示不敢親身留長頭髮，怕模仿效果被取笑。

陳國峰於《愛．還記得》首映禮上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

《愛．還記得》主演之一黃文標亦有出席首映禮。（陳順禎 攝）

黃夏蕙、邵音音亦出席支持《愛．還記得》首映禮。（陳順禎 攝）

孫慧雪與陳國峰在《愛．還記得》裡飾演情侶，其中更要上演親吻戲份，陳國峰表示不敢讓太太見到：「我唔敢畀太太見到呀，我都冇同佢講有親熱鏡頭，今日佢都嚟咗、希望佢睇完會欣賞啦！（會否要跪玻璃？）屋企冇玻璃，颱風包好晒！」國峰亦表示與雪雪上演吻戲略感尷尬：「我都容易怕醜，反而阿雪帶住我，佢技術都幾好嘅！」

陳國峰笑言未向太太報備與孫慧雪拍吻戲。（陳順禎 攝）

日前與陳國峰同期於《超級巨聲2》出道的林欣彤，於極短直播中情緒激動求救，陳國峰表示有就事件關心阿Mag的狀態：「當我睇到條片，我都呆咗、心諗咩事呀？即刻傳短訊畀佢，但到依家目前為止都未覆到我，希望佢冇事啦。」陳國峰表示此後未再向林欣彤經理人或公司關心情況，希望阿Mag有足夠時間平靜、再向外界報平安。陳國峰表示近年與林欣彤較少見面，於2022年合作演唱會後，偶有短訊交流；對於林欣彤患有抑鬱症多年，亦未有主動刻意提及，不希望為阿Mag帶來壓力與困擾。

林欣彤日前突發直播，於極短直播影片中求救，令外界非常擔心。（林欣彤IG圖片）