絕命法官｜張家輝闊別廿年再演劇　多專門對白靠聽杏兒歌聲減壓？

闊別電視劇演出接近 20年的金像影帝張家輝，在新劇集《絕命法官》，夥拍視后胡杏兒、金像影后鮑起靜、應屆金像獎最佳男女配角朱栢康及谷祖琳，以及蔡思韵、張兆輝、謝天華、周漢寧，還有特邀主演曾舜晞。今日（27/9）團隊在深圳舉行媒體發佈會。

闊別電視劇接近 20年的影帝張家輝，在新劇集《絕命法官》，夥拍視后胡杏兒、金像影后鮑起靜，還有應屆金像男女主角朱栢康及谷祖琳。（陳順禎 攝）

闊別電視劇接近 20年的影帝張家輝，在新劇集《絕命法官》，夥拍視后胡杏兒、金像影后鮑起靜，還有應屆金像男女主角朱栢康及谷祖琳。（陳順禎 攝）

發佈會後，張家輝、胡杏兒跟在劇中飾演家輝哥兒子的曾向鎮一同接受訪問。闊別廿年再拍電視劇，今次能夠吸引家輝出山都是因為劇本。「套劇來自以色列，然後周遊列國去過咁多地區，再落到我手都係好大挑戰。」

發佈會後，張家輝、胡杏兒跟在劇中飾演家輝哥兒子的曾向鎮一同接受訪問。（陳順禎 攝）

發佈會後，張家輝、胡杏兒跟在劇中飾演家輝哥兒子的曾向鎮一同接受訪問。（陳順禎 攝）

發佈會後，張家輝、胡杏兒跟在劇中飾演家輝哥兒子的曾向鎮一同接受訪問。（陳順禎 攝）

今次演出，杏兒跟家輝都分別被對白難到。胡杏兒：「劇中成日要向上司匯報江湖社團鬥爭情況，好多大佬名要背，搞到亂晒。」至於家輝就要應付很多罪案名稱及案件名。「要知道拍劇，有法庭戲的時候就會一口氣拍晒，所以要一次過背好多專有名詞，都有難度，但拍出嚟又要扮到好自然咁。」

張家輝要應付很多罪案名稱及案件名，都有一定難度。（陳順禎 攝）

張家輝要應付很多罪案名稱及案件名，都有一定難度。（陳順禎 攝）

可能導演都感受到到家輝哥有壓力，所以私下叫杏兒等埋位時唱歌畀家輝哥聽，減減壓。杏兒：「劇組叫到我就幫手唱啦。」但問到家輝效果如何：「其實冇乜幫助，佢唱英文歌又西班牙文，都畀到我驚喜嘅，佢要進軍格林美啦！」

今次張家輝都會為劇集唱主題曲，由於早前已有《贖夢》主題曲派台，網民話要力推家輝做我最喜愛男歌手，家輝笑言：「畀番古天樂啦！」至於講到即將跟鍾雪拍全新喜劇，家輝強調不算是喜劇：「其實是公路的溫情電影，當然題材不會太嚴肅。」有指今次家輝會減片酬救市，家輝就表示是經理人安排。

由於早前張家輝已有《贖夢》主題曲派台，網民話要力推家輝做我最喜愛男歌手。（陳順禎 攝）

由於早前張家輝已有《贖夢》主題曲派台，網民話要力推家輝做我最喜愛男歌手。（陳順禎 攝）

在劇中飾演家輝哥兒子的曾向鎮，面對這麼多前輩可有壓力？曾向鎮：「拍嘅時候先知有咁多前輩，係有啲緊張，多謝家輝哥在拍攝時過好多招畀我。」問到是否細細個就睇兩位作品，曾向鎮都笑言不敢亂答，怕得失兩位前輩。

Caption

01 闊別電視劇接近 20年的影帝張家輝，在新劇集《絕命法官》，夥拍視后胡杏兒、金像影后鮑起靜，還有應屆金像男女主角朱栢康及谷祖琳。（陳順禎 攝）

02 由於早前張家輝已有《贖夢》主題曲派台，網民話要力推家輝做我最喜愛男歌手。（陳順禎 攝）

03 張家輝要應付很多罪案名稱及案件名，都有一定難度。（陳順禎 攝）

04 發佈會後，張家輝、胡杏兒跟在劇中飾演家輝哥兒子的曾向鎮一同接受訪問。（陳順禎 攝）