絕命法官｜謝天華一嘗長髮造型 劇中蹧質張兆輝：要講唔好意思

闊別電視劇演出接近 20年的金像影帝張家輝，在新劇集《絕命法官》，除夥拍視后胡杏兒、金像影后鮑起靜、應屆金像獎最佳男女配角朱栢康及谷祖琳外，仲有張兆輝、謝天華兩位資深演員參與。今日（27/9）團隊在深圳舉行媒體發佈會。

張兆輝、謝天華兩位都有參與《絕命法官》演出。今日（27/9）團隊在深圳舉行媒體發佈會。（陳順禎 攝）

劇中謝天華飾演社團大佬，其造型相當搶眼，這是天華跟劇組造型師商議的成果。「造型既幫到角色之餘，亦配合舊城區嘅氣氛。現實中都想試下這種造型，但冇時間畀自己留咁長頭髮，今次有機會試下都幾正。」

劇中謝天華飾演社團大佬，他對自己的造型相當滿意。（陳順禎 攝）

問到今次是否要應付大量動作場面，甚至要重施單手爬山傾電話絕技？張兆輝聽到立即搶答：「呢啲難唔到佢喇！」謝天華亦搞笑回應：「爬山會照爬，佢負責遞電話畀我。」事實上因為角色關係，天華會有場戲糟質張兆輝：「呢度要向兆輝講唔好意思，其實我個心好唔舒服嘅，但拍完之後又覺得好爽，哈哈⋯」

因為角色關係，謝天華會有場戲糟質張兆輝，搞到唔好意思要當面道歉。（陳順禎 攝）

早前颱風樺加沙襲港，張兆輝在後園保護檸檬樹的片段，獲網民大讚多達廿萬人次觀看。張兆輝：「因為太太好喜歡棵檸檬樹，所以都保護下，有人反問點解唔拎入屋，但我覺得屬於大自然嘅嘢，應該畀佢感受下。條片多人睇，可能打風時大家冇嘢做。」至於影片意外將千呎豪宅曝光，兆輝哥謙稱邊有千呎：「我紮營你唔知啫！」