《單身即地獄》34歲男星驚患血癌　剃光頭照曝光：人生瞬間停止

現年34歲的韓國男星車炫承憑參加Netflix戀愛真人騷《單身即地獄》及《體能之巔：百人大挑戰》而爆紅，同時亦是知名舞者，更是宣美的御用舞蹈員。昨日（27日）他在IG證實罹患血癌，正在接受治療，消息震驚外界。

車炫承憑參加Netflix戀愛真人騷《單身即地獄》及《體能之巔：百人大挑戰》而爆紅。（IG圖片）

車炫承熱愛運動，亦幾乎不煙不酒。（IG圖片）

車炫承曾是宣美的御用舞蹈員。（IG圖片）

車炫承在IG分享了多張身穿病人服兼剃光了頭的照片，他在帖文中還原病發過程。今年6月他被緊急送到急診室，診斷出罹患白血病（血癌），心情跌落谷底：「我的人生在那一瞬間彷彿停止了。」起初，車炫承難以接受患癌的事實，更無法對任何人開口，每天都面對恐懼和混亂。他透露自己幾乎不喝酒，並已戒煙了很久，加上有經常運動的習慣，沒想到會患上血癌。

車炫承在IG分享了多張身穿病人服兼剃光了頭的照片。（IG圖片）

車炫承透露患癌初期未能接受事實，相隔3個月終於鼓起勇氣對外公開患病消息。（IG圖片）

冷靜了3個月，車炫承終於有勇氣對外公開自己患癌的消息：「我正在接受治療，也正默默地，一天一天堅強地與病魔奮戰。」他積極樂觀面對病情，更相信自己一定會戰勝病魔，等待重回舞台和鏡頭前的那天，也感謝這段日子默默支持、為他加油的人：「請為我加油，我一定會回來的。」車炫承正值壯年，加上事業如日中天，突如其來患癌，引發粉絲與網民關注。而東方神起成員昌珉亦留言鼓勵車炫承：「太突然了而感到震驚，一定要好好照顧自己恢復健康。」