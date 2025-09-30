絕命法官｜張家輝闊別20年再度參演電視劇　故事大綱+角色介紹

由優酷出品、階梯理念聯合出品及製作的港劇《絕命法官》，由闊別電視劇演出接近20年的金像影帝張家輝、視后胡杏兒、夥拍曾舜晞、金像影后鮑起靜、應屆金像獎最佳男女配角朱栢康及谷祖琳、蔡思韵以及張兆輝、謝天華、林嘉華、韋羅莎及周漢寧等實力派演員，劇集將於10月13日起，逢星期一至五晚上8時30分至9時30分，ViuTV 99台播放。

睽違電視劇演出接近20年的張家輝，表示吸引他答應演出的，就是「法官犯法」這個充滿矛盾的主題，加上幕後班底是以往曾在電視台合作的拍檔，因此決定接拍此劇。（《絕命法官》劇照）

為救兒子，劇中身為法官的張家輝，不斷知法犯法。（《絕命法官》劇照）

《絕命法官》故事講述鐵面無私、備受尊崇的法官秦譽（張家輝 飾），為掩飾愛子犯法不惜鋌而走險，知法犯法，而嫉惡如仇、與秦譽本來關係友好的女督察唐萱（胡杏兒 飾）則堅守正義，窮追真相。故事峰迴路轉，人物關係錯綜複雜。睽違電視劇演出接近20年的張家輝，表示吸引他答應演出的，就是「法官犯法」這個充滿矛盾的主題，加上幕後班底是以往曾在電視台合作的拍檔，因此決定接拍此劇。張家輝︰「今次飾演法官一角難度頗高，除了在人物心理上充滿了矛盾及衝突，對白亦十分繁多及複雜。回想起曾經試過連續七天拍攝法庭戲，要牢記專業法律術語同時兼顧演戲，的確充滿挑戰性。」

胡杏兒跟朱栢康在戲中飾演情侶。（《絕命法官》劇照）

林嘉華飾演黑幫龍頭韓奎龍，其子在一次車禍重傷，勢要找出兇手。（《絕命法官》劇照）

胡杏兒則分享繼10年前與張家輝拍攝電影後，再度攜手主演電視劇的奇妙緣份，並表示自己飾演的督察外剛內柔，當中經歷複雜的心理變化，需要為角色做足準備。胡杏兒表示：「我與秦官的關係可謂是敵亦是友，當我一邊追查真相時，雖然懷疑秦官背後是否有所隱瞞，但心中依然傾向不相信他是壞人，查案時遇上困難亦需要向他求助，內心戲十分複雜。」司儀亦提及兩位主角的友好關係將隨着故事發展變成對立，二人隨即分享拍攝對手戲時充滿火花的化學作用，更預告將有充滿火藥味的激烈場面。張家輝除了主演之外，更會為《絕命法官》獻唱主題曲，為觀眾帶來驚喜連場。

周漢寧飾演的舊城區小混混馬山寶，一次簡單買賣卻惹來周身蟻。（《絕命法官》劇照）

謝天華飾演的舊城區黑幫話事人戚長榮。（《絕命法官》劇照）

鮑起靜飾演的張家輝岳母退休法官沈寧，對於女兒的死一直歸咎於女婿身上。（《絕命法官》劇照）

其他配角亦粒粒有份量，包括張兆輝飾演、為了要向秦譽還人情而家破人亡的退役警員曹威爾；謝天華飾演的舊城區黑幫話事人戚長榮；鮑起靜飾演的張家輝岳母退休法官沈寧；蔡思韵飾演的秦譽徒弟律師周洛雯；朱栢康飾演的唐萱男友情報科督察石志揚；谷祖琳飾演的黑幫龍頭韓奎龍（林嘉華 飾）的繼室林繾；曾向鎮飾演的秦譽獨子、因為一場交通意外而引發連串風波的秦一唯；周漢寧飾演的舊城區小混混馬山寶，一次簡單買賣卻惹來周身蟻。還有劇中唐萱的兩位左右手：由駱振偉飾演性格火爆的郭華，和由冼康正飾演的新入職警員梁杰，讓大家率先了解當中複雜的人物關係。

十二位演員及三位主創成員隨後出席《絕命法官》深圳超前觀劇活動映後交流，觀眾反應熱烈。（大會提供）

《絕命法官》故事大綱

他，是鐵面無私、備受尊崇的法官。她，是嫉惡如仇、外剛內柔的督察。二人聯手維護法治，將黑幫頭目定罪，卻因為一場不尋常的車禍走向殊途。為保護愛子，法官不惜栽贓嫁禍、背叛價值；女警則堅守正義，窮追真相。面對90年代初濠港暗流湧動，黑幫勢力擴張，親情與公義的角力，良心與私欲的較量，一發不可收拾的局面，如何了結？

（《絕命法官》劇照）

《絕命法官》播放時間

優酷白夜劇場：9月28日中午12時起

ViuTV 99台：10月13日起，逢星期一至五晚上8時30分至9時30分