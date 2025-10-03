風林火山︱任賢齊麥浚龍疑不和內幕　被指差點窒息小齊曾親自回應

香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演，電影耗資四億元打造、醞釀八年至今終於正式上映，引起香港觀眾爭相入戲觀映，並在網絡上掀起連番熱議。《風林火山》上映後，熊欣欣於網上評論動作組的帖文，引起觀眾網民關注，並針對動作安全性等問題進行討論，其中亦將任賢齊與導演麥浚龍謠傳多年的不和傳聞，再度搬出成為話題。

《風林火山》由金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演。（《風林火山》電影劇照）

《風林火山》上映後，網民針對動作安全性等問題進行討論。（《風林火山》電影劇照）

繼自稱是《風林火山》劇組的網民發文，反駁熊欣欣言論後，亦有網民分享製作內幕消息，更指向任賢齊與麥浚龍反面真正原因！劇情中，任賢齊飾演的阿焦被李霧童揭發身份，因此處以絞刑將其處決，該網民表示：「拍嘅時候二少同小齊講話問過醫生，真吊（頸）10秒，10秒啫包冇事。」

一位自稱劇組人員的網民透露，導演麥浚龍堅持「真．吊頸」10秒鐘，表示詢問過醫生意見。（梁碧玲 攝）

雖然任賢齊並未有親自演出「真．吊頸」戲份，但代為演出的替身則按要求演出：「最後替身上陣，當然係真吊啦，不過說好的10秒消失，二少一直唔喊Cut吊足成分鐘，見到個替身不停掙扎，先肯放落嚟，聽聞最後要入醫院。」長期被繩索勒緊頸部，替身相信幾乎窒息缺氧，拍攝方法非常冒險。該網民更表示，任賢齊因上述事件與麥浚龍反面：「小齊嬲到震即刻成日戲都唔拍，之後都冇佢嘅戲，因為（角色）已經吊死咗。」

任賢齊為《風林火山》男配角之一，在電影拍攝完畢後便傳出與麥浚龍不和。（陳順禎 攝）

有網民爆料《風林火山》高危動作拍攝的內幕。（Facebook截圖）

此外，亦有另一位聲稱目睹拍攝過程的網民，就該幕戲另一事件爆料，表示拍攝時需要由任賢齊親自演出的窒息反應戲，麥浚龍的要求引起不滿。該網民表示：「所有危險動作都係麥浚龍叫武指做出嚟，包括要人不斷摙到任賢齊窒息，任賢齊發火要打Juno，金城武當時都見證。」亦表示事件令金城武、任賢齊均不願意額外為麥浚龍補拍任何戲份：「因為金城武都幫任賢齊，拍完之後兩個都唔肯返去補戲，剩得梁家輝及劉青雲肯返去補戲。」亦表示熊欣欣因為拒絕麥浚龍的要求而被解僱，動作指導工作才由鄧瑞華接手。

任賢齊於《風林火山》預告中現身，與金城武、高圓圓有對手戲。（《風林火山》電影劇照）

另一位網民亦爆料，指《風林火山》拍攝方法危險性甚高。（Facebook截圖）

關於與導演麥浚龍之間的不和傳聞，任賢齊曾於2020年底接受《香港01》訪問時回應指，拍攝《風林火山》時未有因吊威也受傷：「冇事的，不是我受傷，我覺得他很用心拍的，只是拍攝的方式比較浩大，我覺得肯用這麼大的budget拍一部香港電影，是非常不容易，很期待上映。」