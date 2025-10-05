風林火山｜殺手小葉性感冷血出位　貌似高圓圓成校花未畢業已走紅

香港警匪犯罪劇情片《風林火山》，由Juno麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演，號稱耗資四億元打造、醞釀八年至今終於上映，並成為觀眾網民熱議話題作。劇情中，合稱「清潔工」殺手集團由古天樂、鮑起靜、盧冠廷等組成，其中飾演小葉的內地女演員姜珮瑤戲份相當出位，不僅在程文星面前性感躺臥，其固執冷血性格鮮明、年紀輕輕身世亦非常可憐。

《風林火山》由金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演。（《風林火山》電影劇照）

《風林火山》號稱耗資四億元打造，醞釀八年終於面世上映。（《風林火山》電影劇照）

姜珮瑤飾演的小葉，為「清潔工」殺手集團最年輕的成員，並巿一段可憐的身世。（《風林火山》電影劇照）

姜珮瑤飾演的小葉因為固執冷血鮮明性格獲得觀眾留意。（《風林火山》電影劇照）

姜珮瑤於劇情中在古天樂飾演的程文星面前性感躺臥，身段相當吸引。（《風林火山》電影劇照）

現年31歲的姜珮瑤出生於北京，高中期間自組「愛拍電影社」成為社員，並開始對電影與表演藝術產生興趣，在老師的鼓勵下報考電影學院，終於在2012年入讀北京電影學院表演系。姜珮瑤在北影表演出眾，成為該屆優秀畢業生，更被保送原校升讀碩士，同時獲得校內「羽西獎學金」。

姜珮瑤就讀北京電影學院表演系期間，憑清秀出眾相貌成為校花。（姜珮瑤微博圖片）

姜珮瑤被指相貌酷似高圓圓，《風林火山》首次令「大小」高圓圓同場！（視覺中國）

從北京電影學院畢業前，姜珮瑤憑清秀出眾相貌成為校花，更因酷似高圓圓而被稱為「小高圓圓」！尚在求學時期，她亦已參與舞台及劇集演出，2014年青春劇《這個男人有點慌》成為她早期代表作。及後數年參演數部偶像劇，及中小型製作電影後，於2017年9月一場發布會上宣布成為《風林火山》劇組一員，吸引大量觀眾注意。

姜珮瑤未畢業已經成為演員，短短十年內已經演出不少影視作品。（姜珮瑤微博圖片）

姜珮瑤出道後越來越似高圓圓！（姜珮瑤微博圖片）

雖然《風林火山》時至今日才上映，然而知名度大增下亦讓她得到更多演出機會，2018年姜珮瑤與王凱、王大陸等合演《英雄本色2018》；2019年再度合作古天樂、並與張家輝合演《使徒行者2：諜影行動》，當年姜珮瑤亦曾赴港出席宣傳活動，並繼續因為與高圓圓相似而被受觀眾留意，亦憑作品獲得粵港澳大灣區電影行業大會暨電影之夜「最具潛力演員獎」。姜珮瑤近年活躍參演內地電影、電視劇及網大，年前與任達華、安志杰與元華合演的網絡電影《零號追殺》亦廣受好評，相信此後在警匪動作類型作品將繼續大有發揮。

姜珮瑤喺電影《使徒行者：諜影行動》入面與本港三大影帝，張家輝、古天樂以及吳鎮宇合作。（梁碧玲攝）