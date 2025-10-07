兩屆金像影后被偶遇頭髮稀疏坐輪椅　一部位異常纖幼健康令人擔憂

現年75歲的內地頂流演員斯琴高娃曾憑《似水流年》及《姨媽的後現代生活》兩度奪得香港電影金像獎最佳女主角，獲封為國寶級演員。斯琴高娃為第三任丈夫華裔音樂家陳亮聲而加入瑞士籍，不過由於丈夫於3年前去世，她亦回歸內地生活。日前有網民在機場偶遇斯琴高娃曝光了最新狀況，精神渙散坐在輪椅上，情況令人擔憂。

斯琴高娃曾憑《似水流年》及《姨媽的後現代生活》兩度奪得香港電影金像獎最佳女主角。（視覺中國）

斯琴高娃與周潤發合作拍攝《姨媽的後現代生活》。（電影劇照）

丈夫離世後，斯琴高娃大受打擊，近年極少於公開場合露面。日前有網民在機場偶遇斯琴高娃以輪椅代步，身旁沒有親友陪伴，由機場的工作人員協助推輪椅。斯琴高娃面色不太好，未知道是否因身體不適。有不少網民看到照片後，指其小腿過分纖幼，擔憂其健康狀況：「輪椅坐得腿細成什麽樣了，肌肉萎縮」、「歲月不饒人」、「怎麽坐輪椅了？」、「她是真正的藝術家，很喜歡她。可惜現在這健康狀況令人惋惜。」、「每個人都會經歷的階段沒什麽可唏噓的。自然規律」、「希望斯琴高娃老師身體健康」。

日前有網民在機場偶遇斯琴高娃以輪椅代步，身旁沒有親友陪伴。（小紅書）

斯琴高娃演技演技無庸置疑，更被周潤發公開封為偶像，兩人在2007年合作拍攝《姨媽的後現代生活》，斯琴高娃更再次榮膺金像影后。其後斯琴高娃沒有再拍攝港產片，並隨第三任丈夫陳亮聲移居瑞士。雖然在影壇大放異彩，但斯琴高娃的情路坎坷，更有過三段婚姻。有指，斯琴高娃嫁給第二任丈夫電影場務敖醒晨後火速佗B，但醉心演戲的斯琴高娃因想得到電影《歸心似箭》的角色而選擇捨棄孩子，最終兩人離婚收場。直至遇上第三任丈夫陳亮聲，覓得一生所愛的她甘願被除下「國家一級演員」之名，跟隨對方移居入籍瑞士。