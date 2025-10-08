柯煒林感謝軟硬改台詞賀金馬提名　林海峰笑言︰新人講呢啲好虛偽

葛民輝、林海峰、柯煒林與韋羅莎主演舞台劇《笨蕉大劇院》今日（7日）迎來第50場尾場，早前患上肺腺癌四期的柯煒林歸隊演出、精神體力狀態大好，獲全場觀眾熱情支持！舞台劇完滿結束後，「軟硬天師」葛民輝及林海峰接受傳媒訪問，大談二人成軍37年的表演外，更為柯煒林能夠穩定健康狀況歸隊感到非常欣喜。

《笨蕉大劇院》第五十場尾場，柯煒林歸隊與葛民輝、林海峰及韋羅莎合演，為舞台劇演出劃上完美句號。

《笨蕉大劇院》連開五十場直至今日落幕，葛民輝坦言略帶不捨、但仍開玩笑指：「有少少啦，可能聽日慶完功最唔捨得，埋單嗰下啦！」拍檔林海峰亦表示：「出糧嗰下最唔捨得囉！如果可以再不停咁出，會好感動、會流淚囉！」葛民輝與林海峰於1988年組成軟硬天師至今，以舞台劇演出作為紀念，林海峰表示下次演出之期要視乎場地申請：「有好多人都入定紙先，入咗好多好多年都未必批到，入定先都未必會有！有場紙我哋會即刻考慮！頭先YT（俞琤）都話我哋成軍37年，如果批到嘅話，演唱會我哋連續做50場都得！睇下批咩場啦，如果批羽毛球場、細細哋得幾個觀眾，我哋都照做！」但亦坦言預計難以在軟硬40周年前舉行。

葛民輝與林海峰於1988年組成軟硬天師至今。

柯煒林回歸《笨蕉大劇院》為演出劃上完美句號，葛民輝態度樂觀表示：「劇本可能打咗支強心針畀我，風雪總會過嘅。命數嘅嘢，由天不由我。所以都感謝『2+1』余家溢，佢喺事情發生之前已經同我哋一齊綵排、做前面嘅替身，好快嘗試膽粗粗試下！」一直戴上貼有軟硬貼紙的林海峰，回應時亦認真地脫下眼鏡：「更加令我哋興奮嘅，係阿Will好快就歸隊，呢件事可喜可賀。好多人自己或者身邊嘅人都會遇到疾病，唔一定要諗到最差嘅。（脫去貼紙眼鏡、認真續說）可能好快會去返正常嘅生活，最緊要生命中有事（值得）發生，有個舞台劇、劇本，如果冇嘅可能會諗埋一邊。」

柯煒林今日在訪問中特別感謝軟硬天師的支持，更改台詞慶賀他近日提名金馬影帝，林海峰隨即開玩笑指：「新人講呢啲嘢，都係好虛偽嘅！佢哋係咁嘅，我哋見慣㗎喇！（刻意加入影帝關鍵詞？）互相鼓勵啦，觀眾又好開心，同埋嗰場戲佢係演得好好嘅！」

早前，有傳MIRROR將缺席叱咤頒獎典禮，引起鏡粉們關注，軟硬作為商台鐵腳，未有正面回應事件，林海峰表示：「頒獎禮好多時候有啲人會嚟，有啲人會走，走咗嘅又未必唔返嚟，有時走咗又會再返嚟。」然後開玩笑續指：「冇理由一個頒獎禮，由搞嘅第一年到廿幾三十年，來來去去領獎都係嗰幾個㗎嘛！」更笑言唯一不變的可能是頒獎嘉賓：「頒獎禮對於我嚟講有啲沉重，因為真係頒咗好多年！（你亦缺席？）考慮緊呀！等你問返MIRROR！如果為大家好，我可以缺席㗎！我早就應該唔喺嗰度！」

上月初，葛民輝於灣仔乘坐私家車期間，驚險遇上車禍，幸好阿葛與同車司機均未有損傷。葛民輝表示已找到錄影證明為對方衝紅燈，保險亦會賠償意外損失，但亦笑言：「嗰日好邪喎，啱啱睇完『啲打』、可能冇檻火盆啦！下次再講啦！」