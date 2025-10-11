金童︱張繼聰自資6位數救亡　無懼票房慘淡難回本：完全冇驚過！

張繼聰、黃浩然、張文傑、小野盧鎮業等香港演員昨日（10日）出席時裝鞋履品牌活動開幕派對，眾星以美式休閒造型亮相，配襯品牌標誌性皮靴。張繼聰作為巡航電單車愛好者，一身美式復古牛仔造型簡直襯到絕，他在活動現場接受傳媒訪問期間，大談襯衫品味之餘，亦分享主演作品《金童》即將面世的喜悅與堅持多年背後辛酸。

張繼聰亮相皮靴品牌活動，以一身美式復古牛仔造型登場。（莫匡堯 攝）

張繼聰接受訪問時表示一直為品牌忠實擁躉，擁有十多對不同款式的皮靴，配襯騎電單車造型最適合。阿聰熱愛美式復古造型，更透露牛仔褲與外套都要靠「養」形成個人風格：「如果大家有留意呢大半年其實我都係着呢套衫呢條褲！」更笑指因保養牛仔褲長時間不洗褲：「以前我真係幾年先洗一次，依家唔會喇，日日著、個零兩個月洗一次，開始feel到有陣味咪洗囉！」幸好未被太太謝安琪與仔女嫌棄！

張繼聰自爆牛仔褲個幾月先洗一次，幸好未被太太及子女嫌棄。（莫匡堯 攝）

張繼聰主演拳擊港產片《金童》即將上映，笑言靚衫依然要著、不敢騷肌肉：「冇咗啦我嗰個身型！一定唔係嗰時嘅狀態！我自己嘅品牌都會出啲靚T裇，謝票時送畀觀眾，剩係著條Boxer褲會好易冷親，戲院啲冷氣好勁！」電影醞釀六年終於面世，阿聰表示成為生涯最期待的作品之一：「因為每一個環節我都有參與，完完全全係我自己嘅BB！希望男女觀眾睇完都會覺得熱血，始終係勵志片嘛，我本身真人呢單嘢都好熱血啦！」

張繼聰為《金童》打造出鐵血爆肌身型。（《金童》電影海報）

張繼聰曾透露電影於後期製作階段一度資金不足，更自資六位數完成作品，但笑指老闆是謝安琪：「真正嘅老闆唔係我，因為我每個月啲人工係直入老婆戶口，我啲錢係老婆嘅，我老婆啲錢係佢自己嘅！佢話得、我撐你，然後咪簽cheque找數囉！」近年香港電影票房慘淡，阿聰坦言投入的六位數資金難以回本：「完全冇驚過！因為預咗返唔到嚟！」更續指：「依家票房有100萬都值得慶賀，我都預咗可能係咁。但係套戲係勵志片、我嗰日都係勵志片，如果夠鍾意一件事就All in去做，未必係大團圓結局，但盡力做到最好我都覺得無悔。」張繼聰直言在獎項方面亦未抱有期望，表示作為金像獎董事一員，大會仍會繼續努力辦好金像獎，目前已展開明年頒獎禮的初步籌備工作。

張繼聰自資六位數完成《金童》後期製作，坦言預料無法歸本。（莫匡堯 攝）

張繼聰亦透露太太在批出資金外，亦有全程支持《金童》製作，包括看過無數個剪接版本：「其實我老婆好好，同我一齊睇套戲過百次！初剪、順剪再到做晒所有後期，佢到依家睇都好震撼好感動，仲係會睇到喊！」當年拍攝《金童》期間，阿聰為打造鐵血身型操肌兩年，笑言太太最受影響：「佢瞓喺我隔籬睇佢㗎嘛！瞓到張床側咗，最受影響係佢啦！佢後尾先講驚我減唔返，因為上到二百磅條腰真係好粗，好彩最後都還返個正常嘅老公畀佢！」

張繼聰表示獲太太無限支持，謝安琪將電影看過百次仍會感動流淚。（莫匡堯 攝）

在《金童》以外，張繼聰與謝安琪一同參與配音的港產動畫《世外》亦即將上映，然而近日不少觀眾網民在預告釋出後，針對配音作出不少負面評價，阿聰表示亦有留意相關消息：「多咗唔同社交媒體，容易聽多咗好多聲音，製造好多話題都係一件好事，但我覺得觀眾可以入場睇咗先，因為入場就會知道點解把聲咁樣處理。我覺得講咩都唔緊要，你最後有入場就OK！」