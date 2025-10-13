絕命法官｜胡杏兒有睇原版再演　張家輝自創白髮造型︰劇組嘩一聲

由優酷出品、階梯理念聯合出品及製作的港劇《絕命法官》，將於今晚（13/10）在ViuTV開播，而劇集最大賣點就是由闊別電視劇演出接近20年，兩屆金像影帝張家輝聯同視后胡杏兒演出。早前二人就接受《香港01》訪問。（劇集於10月13日起，逢星期一至五晚上8時30分至9時30分，ViuTV 99台播放）

對比其他國家版本 張家輝︰「我哋好啲」

闊別廿年，劇本吸引絕對是最吸引張家輝的原因，一個來自以色列的創作，能夠走到全世界拍成各地版本，今次來到香港就放到張家輝身上。「劇組叫我唔好睇原版住，唔好受影響，到我拍完就睇咗少少韓版同美版，我覺得我哋好啲，哈哈……啱我口味啦，劇力我哋都唔錯，不過美版製作規模大啲。」女主角胡杏兒反而被指示可以先看以色列原版。「原版個女警老成啲，滿頭白髮，而且拍攝上傾向真實一點，美版都有睇少少，我都覺得我哋版本依然有吸引力。」

作為演員能夠演劇集，最開心不過一定是集數多，演戲時間較多，過足戲癮。張家輝︰「的確係，因為電影都係120分鐘左右，要表達得精準，電視就篇幅長啲，多啲戲癮。」不過回想當年在TVB拍劇，工時長休息時間短，張家輝更指出其實今次拍攝時間差不多︰「我都唔知點解，我哋20集拍咗兩個月，TVB都係20集，拍30、40日左右，條數差不多，但我哋每日開12個鐘，以前就係20個鐘，唔明點解要咁壓縮。」不過令家輝最開心是劇中找來多位藝人參與，當中不乏好朋友︰「大家見番面都好開心，有種一班朋友又去『做世界』的感覺。」

自創白髮造型夠搶鏡

劇中兩位造型都各具特色，家輝一頭白髮非常搶眼，首發劇照時已獲大家大讚。「梗係鍾意啦，我諗嘅！因為角色年紀上要表達出穩重同有歷練，加埋圓框眼鏡就剛剛好。試造型當日，劇組都唔知我會點處理，試完出來大家都有嘩咗出聲。」至於杏兒的女警造型比較中性，但原來都是杏兒的第一次︰「我未曾正正經經演過的女警，點樣在惡劣環境下仍有維持正義的決心，所以都要為自己做下角色設計。」

原來今次並不是胡杏兒跟張家輝首次合作，早在張家輝做歌手時，有個TVB版的MV就獲安排由杏兒做女主角，但當時杏兒剛剛選港姐出道，純粹是公司安排工作，只限工作上見面沒太多交流。而講到唱歌，今次家輝都會唱埋主題曲。「都係被逼呢，首主題曲係拍完先唱，錄完都冇特別感覺，直至早前在首播會播出，先發覺原來啲歌詞寫得咁好，跟部戲好配合。」

2000年奪叱咤生力軍金獎︰好痛苦咁唱

張家輝坦言唱歌是興趣，但要去到公開演唱就比較緊張。「唱歌的確比其他工作是輕鬆一啲，只係唔夠膽在人面前表演。」那麼回想當年，2000年以新人身份參與叱咤頒獎禮，更摘下生力軍男歌手金獎，要即場唱《下意識》，當時心情如何？「講起我就衰，一嗌張家輝咁要上台，前面就四大天王、王菲、林憶蓮，個台又細，啲人又近喎，我的天啊，最後就好痛苦咁唱完。我已經好驚仲要咁近，真係好難忘。」翻查出席名單，雖然未有齊四大天王同林憶蓮，但的確有張學友、王菲在場，其他歌手包括鄭秀文、陳奕迅、彭羚、許志安等，都夠自己驚。問到今年已有兩首新歌，可有機會復出樂壇開演唱會？「演唱會？諗下啦諗下啦……」

