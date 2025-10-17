許鞍華不抗拒創作偏多社會議題　「唔覺得《獅子山下》比電影差」

1995年上畫的電影《女人四十》，由許鞍華執導，喬宏、蕭芳芳、羅家英主演，不經不覺已經30周年。電影界近年亦掀起拍攝社會議題電影，《女人四十》正正就是該範疇的俵俵者，記錄腦退化病人跟照顧者的故事。由於近年市場有大量社會議題電影面世，不時有聲音指題材沉重難吸引觀眾，杜琪峯導演更曾指部水準未夠，「似《獅子山下》」。



憑《獅子山下》得過獎項，亦拍過不少社會議題電影揚威海外的導演許鞍華，就直言電影似《獅子山下》並沒有問題，更指當年部分水準早已達電影級數，不過題材的表達確要細思一下，現在的社會環境，不適宜太沉重︰「你而家叫我睇番《天水圍的夜與霧》，我唔去啊！」



近年業界熱衷拍攝社會議題電影，許鞍華的《女人四十》正是該範疇的俵俵者，記錄腦退化病人跟照顧者的故事，今年亦迎來30周年。（葉志明 攝）

1995年上畫的《女人四十》，為蕭芳芳摘下柏林、金馬、金像及香港電影評論學會影后。（《女人四十》劇照）

電影《女人四十》，早前獲關注香港腦退化人士的機構「賽馬會耆智園」合作，在戲院搞放映會，作為慶祝團體踏入25週年活動。映後更邀請到導演許鞍華更出席分享會，並接受《香港01》的專訪，談到時下電影「獅子山下」化。事緣去年，杜琪峯接受BBC News中文訪問時，提到自己有留意新導演作品，皆以人文關懷為主，但就覺得電影只著重寫實，失去了應有的幻想，以《獅子山下》，但他都補充一句︰「又唔係完全不對，但香港電影最精彩係咩？肯定唔係呢樣……你又去唔到人家探討的質量及闊度。」

杜琪峯會堅持做鮮浪潮 直言《九龍城寨》唔好睇︰搬去北角拍都得

許鞍華︰「我初初打算以一部正常的文藝片手法拍攝，是蕭芳芳要求以喜劇包裝，她覺得這樣會多點觀眾入場。」（葉志明 攝）

《獅子山下》兩者分別在哪？

許鞍華進入影壇前，曾有段時間多拍電視劇，而為香港電台電視部拍攝的《獅子山下》「越南三部曲」，更是其成名之作。問到《獅子山下》跟電影的分別，許鞍華細思數秒後回答︰「我覺得冇乜分別，《獅子山下》好起上嚟，都可以好有電影感。當年有啲故仔會拍到兩集長度，真係一套電影的時間。我唔覺得《獅子山下》比電影差，當然兩者要認真對比係有唔同。」

許導就以自己第一部電影《瘋劫》為例，表面是一部警匪片，實情內含懸疑及驚慄。「警匪情節，一般劇集都係咁拍，但我拍《瘋劫》時，就用咗第三者的角度去講故事，加上驚慄及懸疑元素，成套戲就唔同晒。所以喺結構上係要再諗一諗，要藝術感重一點，唔好太平鋪直述，能夠諗個新方法去講故事，呢樣先係最難。」

許鞍華於1978年，為《獅子山下》拍下的「越南三部曲」，就是探討當年越南難民問題，早前在M+做過放映會。（《獅子山下》劇照）

《瘋劫》為香港電影新浪潮的代表電影之一，由許鞍華執導。不同於傳統香港電影、充滿個人色彩的香港新浪潮電影。（《瘋劫》劇照）

抗拒重溫《夜與霧》

2009年，許鞍華就曾經以發生在2004年，天水圍天恆邨的一宗倫常滅門慘案，改編成電影《天水圍的夜與霧》，內容沉重甚至令人覺得悲痛。當年上畫令人關注這個新市鎮的社區問題，家暴及婦女權利，具一定社會作用。如果換轉今日，許導又會否拍同一題材？「而家叫我睇番《天水圍的夜與霧》？我唔去啊！一般觀眾係想入戲院鬆弛下，如果好認真嚴肅的故事，會令人睇到好沮喪。除非你拍得好差完全影響唔到我啦，否則真係會趕客。呢個都關年紀事，人到咁上下會開始軟弱咗，容易喊，年輕時創作，死多幾個人都冇問題，追求刺激啲。」

當年許鞍華想拍《夜與霧》這故事，但電影公司都怕太沉重，要求先拍《日與夜》。（《天水圍的夜與霧》海報）

《天水圍的夜與霧》改編自2004年真實發生的天恆邨倫常滅門案，45歲的丈夫長期對31歲妻子及兩名分別6歲和5歲的女兒施以家暴。（《天水圍的夜與霧》劇照）

輕鬆探討問題唔容易

《女人四十》是一部成功，以輕鬆手法，帶出社會問題的電影，作為過來人，又會否鼓勵年輕導演用類似手法創作？「時下的確係多咗社會議題電影，但我又唔覺得一定要用輕鬆手法拍攝，大家各施各法。其實搞笑難度好高，唔係咁易引到人笑，其次是對該題材的人是否尊重？一個嚴肅議題，過咗火就會被人鬧。當時主要係演員幫到件事，蕭芳芳本身都做過導演、監製（電影《跳灰》（1976）及《撞到正》（1980）），佢好明白電影製作，戲軌如何一致，又帶住演員按這個方向去演，初初都要摸摸下，演多幾日大家就捉到個默契，演出現時的成果。」