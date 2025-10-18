絕命法官｜三大實力新生代　周漢寧曾舜晞曾向鎮各自單挑張家輝

由金像影帝張家輝，闊別廿年再演劇集的律政劇《絕命法官》，一開播即成為全城熱話。該劇改編自以色列劇集《Your Honor》，並改編成多國版本。故事講述張家輝飾演一位備受尊敬的法官，因兒子一宗交通意外撞死黑幫大佬兒子，而陷入一場黑白兩道的生死掙扎，甚至知法犯法。劇集以張家輝做賣點，但劇中有三位年輕演員都令人眼前一亮，分別是曾舜晞、曾向鎮及周漢寧。今次就跟大家深入介紹這三位演員背景及其代表作。



熱播中的律政劇《絕命法官》，講述張家輝飾演一位備受尊敬的法官，因兒子一宗交通意外撞死黑幫大佬兒子，而陷入一場黑白兩道的生死掙扎。（《絕命法官》劇照）

曾舜晞內地人氣新星

內地人氣小生曾舜晞，在劇中飾演黑幫大佬韓奎龍次子，對許多香港觀眾而言或許是「新面孔」，但在內地已出道十年。1997年出生於深圳的他，2014年以男團「Fresh極客少年團」成員身份出道。2016年單飛發展後，他迅速將事業重心轉向演戲及主持工作，曾加盟內地王牌綜藝《天天向上》擔任主持，並參與真人騷《花樣姐姐第二季》，憑藉討喜的性格迅速入屋。

曾舜晞在內地已出道十年。1997年出生於深圳的他，2014年以男團「Fresh極客少年團」成員身份出道。（《絕命法官》劇照）

2017年，曾舜晞在《擇天記》中飾演「唐三十六」嶄露頭角，而讓他爆紅是2019年主演的《倚天屠龍記》，他飾演的「張無忌」形象深入民心，被譽為「最萌張無忌」。2020年曾客串《使徒行者3》，飾演殷天俠。除了演戲，他亦為多部劇集獻唱主題曲及插曲。今次在《絕命法官》，飾演黑幫大佬的兒子韓烈，表面冷酷、內心複雜的反派角色。雖然他出生於深圳，但粵語未算流利，為該劇便苦練一番，務求發音標準融入角色。

2019年曾舜晞主演的《倚天屠龍記》，飾演的「張無忌」形象深入民心，被譽為「最萌張無忌」。（《倚天屠龍記》劇照）

曾向鎮做過鄭秀文演唱會Dancer

另一位新演員是曾向鎮，在廣東省出生、香港長大，後來到台灣讀書發展。他早年已展露表演天賦，曾參與「Bravo! 香港青年劇場獎」，並獲選遠赴倫敦音樂與戲劇藝術學院（LAMDA）接受短期戲劇訓練。隨後赴台灣入讀國立臺北藝術大學戲劇系，又曾當過樂壇天后鄭秀文（Sammi）2019年《FOLLOWMi 世界巡迴演唱會》的舞蹈藝員之一。2021年，他演出台灣BL劇《奇蹟》的前導影片，而正式以演員身份出道。2023年亦有參與大熱的台灣電影《周處除三害》，客串「鴨嘴帽小弟」一角。

《絕命法官》中，曾向鎮飾演張家輝的兒子秦一唯，亦是全劇關鍵所在。（《絕命法官》劇照）

曾向鎮曾當過樂壇天后鄭秀文（Sammi）2019年《FOLLOWMi 世界巡迴演唱會》的舞蹈藝員之一。（《絕命法官》影片截圖）

今次在《絕命法官》，曾向鎮飾演張家輝的兒子秦一唯，亦是全劇關鍵所在，本身品學兼優的他，卻因哮喘發作下意外撞死人而肇事逃逸，而被撞的更是黑幫老大兒子，令身為爸爸的張家輝陷入萬劫不復的深淵。曾向鎮成功將角色的內疚與無力感傳遞給觀眾，令觀眾對他「又愛又恨」。

曾向鎮成功將角色的內疚與無力感傳遞給觀眾，令觀眾對他「又愛又恨」。（《絕命法官》影片截圖）

周漢寧香港影壇新貴代表

近年在香港電影圈中，周漢寧絕對是曝光率最高及備受期待的一位新生代演員。1995年出生的他，畢業於香港演藝學院戲劇學院，在學期間已參與不少舞台劇演出，根基深厚。2019年，憑藉ViuTV劇集《教束》中角色莊子民（莊子）一鳴驚人。此後，周漢寧亦開始轉戰大銀幕，曾在《燈火闌珊》中，跟張艾嘉、任達華有不少對手戲，亦憑此獲提名金像獎最佳新演員；《白日之下》飾演殘疾院舍院友明仔；《年少日記》中，客串飾演被欺凌的學生Vincent（蛋糕）。

周漢寧飾演在社會底層掙扎的古惑仔馬山寶，不幸成為秦譽（張家輝 飾）為兒子脫罪的代罪羔羊。（《絕命法官》劇照）

周漢寧是近年香港影壇頗受歡迎的新晉演員。（《絕命法官》劇照）

於《絕命法官》中，周漢寧飾演在社會底層掙扎的古惑仔馬山寶，不幸成為秦譽（張家輝 飾）為兒子脫罪的代罪羔羊，捲入這場司法黑幕之中。周漢寧曾在接受訪問時形容馬山寶的角色，就像一隻螞蟻，努力求存卻隨時會被踩死。而今次亦演活小人物角色，引發觀眾對他憐憫。據說隨後有場戲，他會與張家輝在獄中對峙，被讚為劇集一大亮點，大家密切留意。

據說隨後有場戲，周漢寧會與張家輝在獄中對峙，被讚為劇集一大亮點，大家密切留意。（《絕命法官》劇照）

周漢寧（後排左二）與陳秀雯、岑珈其、余家溢、盧蓁宜、程仁富以及鄧麗英等人一齊參演的ViuTV劇集《教束》，播出時大獲好評。（劇照）

首度主演電影的周漢寧，除獲提名金像獎最佳新演員，電影更能代表香港角逐奧斯卡。（《燈火闌珊》電影劇照）