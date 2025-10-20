黎明拍廣告自薦「笨豬跳」　探訪盧旺達目擊遍地兒童屍體晚上爆喊

曾任黎明經理人廿多年的陳善之，近日忙於宣傳黃德斌主演的摩登粵劇《頂頭鎚》，接受港台節目，車淑梅主持的《舊日的足跡》訪問。除了提及黎明金句連連，更講到不少鏡頭後鮮為人知的事，包括1996年去到盧旺達探訪，關注當地種族大屠殺事年，短短100天內，殺害近100萬人，當中有不少是小朋友，而這亦觸動黎明的淚腺。

陳善之與黎明合作廿年，更是黎明主動找他當自己經理人。（視覺中國）

陳善之(右一)近年忙於參與舞台劇創作。（資料圖片）

鏡頭前堅強，鏡頭後痛哭

陳善之提到金句多多的黎明，平時都是滿口金句，作為經理人的他亦不是句句聽得明，遇到不明直接發問便可，而黎明會以一句︰「啲嘢你明就明，你唔明就唔明」解說，即是隨緣吧！合作廿年來，陳善之最開心是身為天王，黎明樂於接受大家意見，就算結果不似預期都不會怪責。「佢有樣嘢好，有事大家去討論，講完消化之後再取其一，多年來冇因為拎咗對方意見，出唔到原有嘅期待而責怪對方。」

1996年，黎明跟聯合國兒童基金會探訪盧旺達。（影片截圖）

大量屍體認不出身份，或者親人都已喪生，只能在屍首貼上號碼。（影片截圖）

當年陳善之（右）同行，未去到存放屍體的課室，在走廊已傳出惡臭。（影片截圖）

訪問中要陳善之講合作廿年來，最難忘的事，他先講出1996年，跟聯合國兒童基金會探訪盧旺達。雖然當時戰火已平息，但依然有零星衝突，而前往盧旺達前團隊要先去肯亞，TVB隨團攝影師抵埗後，恐怕局勢緊張會再有戰火。當時黎明第一個站出來保證：「唔緊要，我一定會去，但如果你邊個唔願意去的，我會同TVB交代，我唔會難為你哋。」

黎明推開門一刻，場面震撼。（影片截圖）

更傳來陣陣異味。（影片截圖）

而去到當地，黎明獲安排參觀戰事的亂葬崗，其中一個位置工業學校，650多位小朋友被軍人槍殺及埋葬，當地政府事後為讓家屬可認領屍骸，兩年後將所有屍體掘出，並安放在學校內，故全場一陣陣濃烈的屍後。陳善之憶述，當大家都被現場畫面震撼流淚時，黎明仍冷靜地完成幕前工作，直至晚上看Playback才情緒爆發。陳善之說：「佢就開始喊到崩潰，所有情緒都湧晒出嚟，我覺得佢好專業。」

黎明在鏡頭前表現冷靜，但當晚看Playback時便失守，喊到崩潰。（影片截圖）

自度廣告金句

另一難忘合作是為和記電訊拍攝「要贏人先要贏自己」廣告，陳善之透露黎明在這廣告的參與度甚高，首先度出廣告壓軸金句「要贏人先要贏自己」，隨後又主動提議以「笨豬跳」Bungee Jump去展示那份自信，而當劇組贊成這概念，又準備以綠幕拍攝，殊不知黎明立即反對。陳善之引述︰「廣告就係要表達產品嘅真實功能，如果俾人知道我哋用CG，會令人覺得產品功能都係假。」

雖然黎明一意孤行，但陳善之都要承受不少壓力，包括來自黎爸爸的責怪。而他本人都極為緊張，攝影組安排他坐大兜，降至潭底再望實黎明跳。陳善之︰「我緊張到咬傷嘴唇都唔知道，佢仲怕第一次鏡頭拍得唔好，要求再拍多次。」直至拍攝完成才向黎明說不單他搵命搏，自己都一樣。「我同佢講因為你有咩事，我返到機場會俾你啲fans用石頭掟死。」