年少日記｜卓亦謙分享首部劇情心得　別自我沉醉︰要跟觀眾溝通

第九屆《首部劇情電影計劃》現正接受報名，早前在簡介會後，第五屆大專組得獎作品《年少日記》導演卓亦謙，接受《香港01》訪問，跟大家分享參賽心得，最緊要是分享增加自己獲選機會的貼士。而當勝出後，又如何將作品推廣到讓更多人接觸到呢？全部都是一門學問，而卓亦謙就在訪問中無私分享。



《年少日記》導演卓亦謙，是第五屆《首部劇情電影計劃》大專組得獎作品。（許育民 攝）

《年少日記》為卓亦謙贏得金馬獎、亞洲電影大獎及金像獎新普導演獎。（《年少日記》電影劇照）

爾冬陞監製及卓亦謙導演，手執金馬獎「觀眾票選最佳影片」及「最佳新導演」兩大獎項，跟傳媒見面。（許育民 攝）

盧凱彤事件促使劇本定案

原來卓亦謙參加「首部劇情計劃」都不是一擊即中，亦曾嘗過一次敗仗，明白到完全是自己的不足，從而變得更審慎，一直都未能寫出一個令自己滿意的劇本。至於何時會作第二次嘗試，自己都未有定案。直至2018年8月5日，歌手盧凱彤輕生身亡，終年32歲。當日網上有不少婉惜的聲音，但同時，亦充斥冷血無情的毒舌，或是胡亂猜測輕生原因，對逝者沒留一點尊重。而《年少日記》這個劇本就是圍繞學童自殺，這些言論促使卓亦謙下定決心，要將劇本完成，將這個問題拍出來。而當這決心定實後，繼而發現該年「首部劇情計劃」的截止報名日期為8月15日。

盧凱彤於2018年8月5日輕身，意外地促使《年少日記》的劇本成型。（網上圖片）

要報「首部劇情計劃」，有一個完整的劇本是為首要，其次就是要有資深電影人首肯擔任監製一職，而一個微妙的工作關係，就讓他找到導演爾冬陞。「因為之前跟莊文強工作過，後來他參與金像獎創作小組，便叫我入內幫手。起初由打字員做起，作會議記錄，到最後可以參與開會度橋，參與了兩屆創作。」其中一年更擔任創作總監。

卓亦謙（中排右二）出席第36屆香港電影金像獎頒獎禮，於後台與一眾嘉賓合照。（卓亦謙 Instragram）

卓亦謙曾以《第38屆香港電影金像獎》創作總監身份，接受《香港01》訪問。（資料圖片）

在日夜趕工下，終於叫起了一個較完整的劇本，但距離截止日期只剩下5日，臨時臨急難找監製下，他冒住會被痛罵的情況下，向爾冬陞提出擔任監製的請求。「我記得他帶笑地回覆我一句︰『你以下犯上』但同一晚他已答應我要求，但要先看看劇本。」最後當然可順利報名，並勝出拍成《年少日記》。「幾年後爾生才跟我說，當晚是一口氣看畢我份劇本，作為編劇，這是一個好好的評價。」

短短五日時間要爾生答應，這個要求當然是膽粗粗，但卓亦謙深信兩年一起工作的日子，一個人的斤兩有多少，其實逃不出爾生的法眼。「在金像獎工作期間，我不敢偷懶，不敢求其，連錯字都不敢出現。雖然兩年來跟他都不算熟絡，對他仍有點敬畏。後來我問他為何接受邀請？他坦言因為大家相處過，有了互信基礎，認同我是認真工作的。而導演和監製正正就需要有這份互信。」

卓亦謙後來有問爾冬陞為何接受邀請？他坦言因為大家相處過，有了互信基礎，認同自己是認真工作的。（陳順禎 攝）

第一稿戲名要到位

《年少日記》後來獲得好成績，不單橫掃多個新晉導演獎，票房亦過2,800萬港元，叫好叫座。電影叫好，當然是劇本寫得好，但在卓亦謙眼中，當中涉及很多部署，甚至有人會覺得這些安排「很有機心」。「例如我交表格時，劇本不是叫《年少日記》，而是直接地叫《遺書》，因為我想評審一看到戲名，就知道這是一個甚麼故事，不用看畢劇本才明白，而我亦早有心理準備一定會改戲名。」

拓展不同觀眾層

到開始拍攝，選角上卓亦謙都有一套分析。「由於男主角已選定盧鎮業及童星黃梓樂，我知道號召力未夠，於是在其他角色上嘗試吸納不同觀眾。例如我知道舞台劇觀眾是好穩定好忠誠，於是想揀韋羅莎做媽媽角色。另方面又想吸納YouTube的觀眾，所以揀了鄭中基、吳冰及陳苡臻，分別來自三條YouTube頻道（機動電視台、小薯茄及試當真），希望拓展到不同觀眾層。但要強調，不要流量先行，一定要經過Casting尋找合適的演員。」

卓亦謙希望吸納舞台劇觀眾，所以物色韋羅莎飾演媽媽一角。（《年少日記》電影劇照）

Jessica陳苡臻於《年少日記》裡飾演鋼琴老師Miss Chan，是她首度踏進大銀幕的作品。（陳苡臻IG圖片）

字幕都有宣傳功能

去到字幕，為節省成本，盡量以一個版本為主，其中中文版更希望可以同時適合在中港台三地通用，所以當中好些細節就要留意。「好似7-11便利店，不是世界各地的便利店都是7-11，如果你用便利店，就去到韓國都會看得明。又因為亞洲有三個地方學童自殺問題最嚴重，分別是香港、日本及韓國，所以電影預告上載到YouTube時，特意找人翻譯日文和韓文宇幕，以增加當地人看到的機會率。」

每一樣都看似計算，滿有機心失去初心，但卓亦謙覺得兩者沒有矛盾的，最終目的是要讓更多人看到你的作品。「如果套戲最後好少人睇到，我會覺得對不起劇組、對不起監製、對不起個故事。」

卓亦謙︰「作為導演要明白，觀眾冇義務入場看你的心事，反而創作者是有責任令觀眾追看你的故事，由第一秒開始就要扣住觀眾到90分鐘。」（許育民 攝）

《鏗鏘集》電影冇問題

近年坊間有種聲音，表示香港太多《鏗鏘集》式電影，不應再拍太多，卓亦謙就覺得不盡不實︰「偏重某一類片種當然是問題，但如果連這片種都唾棄不拍，香港電影會死得更快。所以反而是想方法拍好去，這類電影不屬於類型片，是個人故事，很多時都是導演自己最想講的一個故事，很容易投放太多感情變得太自我中心，觀眾未必跟到。作為導演要明白，觀眾冇義務入場看你的心事，反而創作者是有責任令觀眾追看你的故事，由第一秒開始就要扣住觀眾到90分鐘。劇本是要跟觀眾溝通，要知自己部戲面向的是哪些觀眾，要令這批觀眾知道你部戲發生緊甚麼事。」

雖然不抗拒《鏗鏘集》或故事，但卓亦謙即將開啟的幾個劇本，都不是這類型。「其中一個更是由太太做編劇，我執導。」期待「年少」後的卓亦謙，為觀眾帶來另一篇精彩的日記。