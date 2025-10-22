陳苡臻學宣萱整蠱古天樂成功派心　融化老闆原來全靠一個關鍵字

影帝古天樂昨日（21日）迎來55歲生日，日前率先與影迷會筳開50席慶祝，古天樂亦孝順攜同古媽媽出席，並獲胡楓、姜大衛李琳琳夫婦、杜燕歌及吳麗珠等前輩們到場同慶。早前古天樂展開《尋秦記》宣傳，與宣萱出席活動期間鐵面冷酷面貌成功被融化，一同高舉手臂派巨型大心！Jessica陳苡臻參加古天樂的生日會時，留意到老闆與宣萱派心，竟大膽出招整蠱老闆、成功與古天樂合體派心！

古天樂日前迎來55歲生日。（古天樂微博圖片）

古天樂攜同古媽媽筳開50圍慶祝55歲生日，獲胡楓、姜大衛李琳琳夫婦、杜燕歌及吳麗珠等到賀，旗下藝人陳苡臻（左一）亦有出席老闆生日會。（古天樂微博圖片）

Jessica陳苡臻為古天樂旗下藝人。（莫匡堯 攝）

Jessica陳苡臻為古天樂旗下藝人。（梁碧玲 攝）

陳苡臻於網上留意到宣萱成功與古天樂派心，於是決定想辦法出招令老闆再破例派心。陳苡臻於古天樂生日會上，邀請老闆一齊拍片並挑戰一齊做同一動作，Jessica突然彎起手臂做出半個心心時，古天樂隨即無奈地嘆指：「唉！又係呢樣……」但仍親切地配合，彎起手臂完成另一半巨型心心，蠱惑招數成功令Jessica非常驚喜！

古天樂與宣萱在宣傳活動上派心。（品牌網上圖片）

陳苡臻出蠱惑請古天樂一齊派心心。（陳苡臻IG影片截圖）

陳苡臻一出招便令古天樂嘆指：「唉！又係呢樣……」。（陳苡臻IG影片截圖）

最後古天樂仍配合陳苡臻的動作一齊派心心。（陳苡臻IG影片截圖）

陳苡臻成功與古天樂派心開心到跳起！（陳苡臻IG影片截圖）

能夠再次融化古天樂派心，陳苡臻透露詭計成功背後，原來全靠一個關鍵字，Jessica在社交媒體分享影片後笑指：「想教大家一個要改名叫Jessica先施展到嘅魔法！」原來宣萱與陳苡臻英文名均叫Jessica，笑言或許古天樂會對Jessica破例親切，呼籲各位女粉絲：「各位Jessica妳哋都快啲試下啦！」