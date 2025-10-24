觸電︱票房破200萬推天台激戰番外篇　蘇皓兒鬥李玗蓁長腿最吸睛

香港電競題材動作電影《觸電》由梁國輝執導，林敏驄、柯煒林、Yanny陳穎欣、羅莽、馮素波等主演，上映約一個月至今終於突破200萬元票房，並在觀眾之間累積不俗口碑。《觸電》劇情圍繞一隊電競雜牌軍一同成長及逆轉人生的故事，並由兩批演員團隊飾演現實與遊戲世界角色，其中飾演遊戲角色的ANSONBEAN、Chloe蘇皓兒與Viann李玗蓁，日前釋出一段《觸電》番外篇影片，上演電影從未曝光的戰鬥片段，兩位新世代女神身手不凡之餘，更大騷絕美高䠷身材！

（《觸電》劇照）

《觸電》票房破200萬後推出番外篇，由「貓眼」蘇皓兒代表Happy Hour出戰！（《觸電》電影劇照）

《觸電》番外篇激戰對手為「泡泡龍」李玗蓁！（李玗蓁IG圖片）

《觸電》推出番外篇戰鬥片段，蘇皓兒飾演的狙擊手「貓眼」代表Happy Hour戰隊與李玗蓁飾演的「泡泡龍」及影子戰隊的蒙面忍者在天台大戰。兩大陣營的女狙擊手碰面，不僅切磋槍法，更埋身纏鬥，蘇皓兒與李玗蓁雖然均無功夫底子，但搏鬥期間身手相當利落，觀眾亦不禁將焦點落在兩位女神修長高䠷的身型，大騷長腿的造型亦為番外篇加分不少！

「貓眼」蘇皓兒代表Happy Hour出戰！（《觸電》IG影片截圖）

對手係「泡泡龍」李玗蓁！（《觸電》IG影片截圖）

仲有影子戰隊嘅蒙面忍者。（《觸電》IG影片截圖）

蘇皓兒雖然沒有功夫底子，但搏鬥起來身手相當利落！（《觸電》IG影片截圖）

李玗蓁的身手亦相當唔錯！（《觸電》IG影片截圖）

蘇皓兒在番外篇大晒長腿，非常吸睛！（《觸電》IG影片截圖）

李玗蓁在戰敗一刻，亦有機會晒長腿！（《觸電》IG影片截圖）

貓眼在天台以一敵二，先解決對家火力最猛的泡泡龍，但在擅長埋身搏擊的蒙面忍者攻擊下，難以發揮遠矩離射擊優勢。幸好Happy Hour戰隊最講求團結，在關鍵時刻SOLO突然空降天台將忍者解決，令貓眼全身以退、又過一關！