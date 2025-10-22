謝安琪出資《金童》不手軟　張繼聰為女兒請水軍：寫衰我收開幾錢

第22屆香港亞洲電影節今日（22日）舉行開幕典禮，香港動畫電影《世外》作為影展開幕電影，監製兼編劇楊寶文亦攜同金馬影后鍾雪瑩、蔡曉童、張繼聰、謝安琪（Kay）、柯煒林及楊雅文等聲演演員一同出席。《世外》作為本年度重磅動畫，今日亦趁機會舉行首映禮，電影早前亦於金馬獎提名「最佳動畫片」、「最佳原創電影音樂」及「最佳改編劇本」等三項大獎，備受香港觀眾期待。

香港動畫電影《世外》舉行首映禮，監製楊寶文（右三）攜同鍾雪瑩、蔡曉童、張繼聰、謝安琪、柯煒林及楊雅文等聲演演員出席。（葉志明 攝）

鍾雪瑩、蔡曉童、張繼聰、謝安琪、柯煒林及楊雅文等一同為《世外》配音聲演不同角色。（葉志明 攝）

台灣配音變夾公仔團

張繼聰與謝安琪於《世外》首映禮接受訪問，阿Kay透露與監製楊寶文為多年好友，知道對方有意改篇小說《千年鬼》為動畫，便由短片版本已非常支持！來到長片，更夫妻檔出動聲演天女、黑天。談到動畫配音工作，張繼聰表示配音部分於台灣完成，夫婦亦攜同女兒kakaball一同出差，阿聰卻笑言出差意外變成夾公仔團：「因為配音係喺台灣做，我上晝配完就到阿Kay配，到我喺studio出面湊女。阿女對我哋工作嘅嘢冇興趣，反而成日問幾時可以夾公仔囉！」謝安琪醒起一刻亦笑指：「係呀！佢完全迷失咗囉！」張繼聰則續指：「喺台灣夾公仔你奉獻到一個價錢，係突然有一下個夾會實啲！冇咁容易破產囉！喺香港就有嗰種披頭散髮、好似喺澳門出返嚟、要去海邊吹下風嗰種感覺，所以佢好開心囉！」

謝安琪與張繼聰一同於《世外》首映禮上接受訪問。（葉志明 攝）

謝安琪、張繼聰一同為《世外》配音，更帶女兒Kakaball一同到台灣出差。（葉志明 攝）

謝安琪豪簽六位數支票助張繼聰完成《金童》

張繼聰另一部作品《金童》籌備六年終於在年底上映，早前更透露謝安琪傾力支持自己完成夢想作品，出資六位數作為後期製作經費。謝安琪表示《金童》上映一刻或許比《世外》更感動：「今次我未滴眼淚出嚟、仲係𠺘𠺘下，我諗到《金童》真係會喊出嚟！」張繼聰早前受訪曾表示一早預料該筆錢難以回本，但仍笑言：「預咗回唔返啫，回到本就最好啦！」謝安琪則未考慮回本問題：「我老公覺得值得嘅事就值得！」

謝安琪表示未考慮《金童》回本問題：「我老公覺得值得嘅事就值得！」（葉志明 攝）

Kay表示親眼目睹張繼聰為《金童》改變體型等付出，直言：「我為朋友都可以做到今日嘅地步，我為老公簽張支票又有咩好手軟呢？」張繼聰亦表示一個夢想背後代價往往非常高昂，動輒要付出七八年時間、許多期待與失望、流過許多眼淚。

謝安琪為支持張繼聰完成《金童》，簽支票毫不手軟。（葉志明 攝）

女兒Kakaball有意出道 儲錢請水軍打手

張繼聰表示自己勇於追夢，未來倘若兒子有志追尋夢想，自己亦會盡力支持，更表示肯出錢請水軍打手應援：「我個女依家已經心思思，同幾個一齊跳舞、差唔多大嘅女仔朋友講好大個一齊出道。（親自出資簽約？）可以簽公司㗎嘛，但我都預咗駛錢置裝、湯水呀，同埋買定啲水軍！我聽過啲說話唔可以畀個女經歷一次！平時寫衰我嗰啲，收開幾多錢，搵我開個價！」

張繼聰笑言請曾寫衰自己的水軍過檔幫手。（葉志明 攝）

謝安琪隨即呷醋表示：「好偏心呀！你冇咁樣幫過我，個女就儲定錢先？」張繼聰隨即氹返老婆：「我老婆已經身經百戰喇！同埋我哋啲位已經過晒，你話我都冇嘢㗎喇！」謝安琪亦笑指：「最近有少少老花，已經睇唔到啲comment！」