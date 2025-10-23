世外︱柯煒林提名影帝沾影后旺氣　鍾雪瑩張家輝演父女爆片場唱歌

第22屆香港亞洲電影節昨日（22日）舉行開幕典禮，香港動畫電影《世外》作為影展開幕電影，監製兼編劇楊寶文亦攜同金馬影后鍾雪瑩、「童童」蔡曉童、張繼聰、謝安琪、柯煒林及「泰妹」楊雅文等聲演演員一同出席。《世外》作為本年度重磅動畫，今日亦趁機會舉行首映禮，電影早前亦於金馬獎提名「最佳動畫片」、「最佳原創電影音樂」及「最佳改編劇本」等三項大獎，備受香港觀眾期待。

香港動畫電影《世外》舉行首映禮，監製楊寶文（右三）攜同鍾雪瑩、蔡曉童、張繼聰、謝安琪、柯煒林及楊雅文等聲演演員出席。（葉志明 攝）

《世外》於金馬獎提名三項大獎，鍾雪瑩、童童、泰妹與柯煒林於首映禮上一同接受訪問時，提到公布當日三位女演員與監製Polly一同觀看直播，見證《世外》獲提名一刻。童童受訪時笑言：「咁啱我哋嗰日一齊做訪問，就有機會一齊睇。見到Polly喊嘅嗰一下，我覺得唔意外嘅，但都開心見到佢即時嘅反應，係好好嘅回憶！」

預告片出爐配音質素引外界關注

《世外》預告片及配音花絮出爐時，曾一度引起網民對配音質素的關注與批評，在網上社交平台廣泛討論，鍾雪瑩被問到對外界意見的看法時，表示作品資源分配或有輕重，樂意接受觀眾意見：「我自己好多謝外界咁關注呢部電影，但其實要更多嘅關注先可以令部戲做得更好！今次《世外》以動畫師為先，以動畫作為出發點，冇太多資源底下全神貫注喺一方面，未必可能諗到隔籬項目，可能我哋可以等多啲觀眾支持、再完善埋其他部份。如果大家有意見歡迎話畀我哋聽，我哋下一套做好啲！《世外2》好唔好？」柯煒林亦補充指：「其實點都唔會失望，一部作品出嚟點都要接受觀眾指教，無論喜歡或者批評，我哋都需要呢種關注，調返轉開心過冇comment、冇人留意！所以少少嘅批評指教，唔會影響到我哋聲演嘅信心。」

柯煒林金馬提名影帝沾影后鍾雪旺氣

《世外》於金馬獎提名三項獎項外，柯煒林亦首次提名金馬影帝，他笑言未有當場慶祝：「我係經理人話畀我聽嘅，咁當場就熄咗電話先，因為做緊舞台劇、要完成咗先可以開心！」柯煒林對於得獎信心亦抱持放鬆的態度：「冇㗎喇，要做嘅嘢已經兩年前拍嘅時候做晒，所以交畀評審啦！」亦表示尚未處理紅地氈服裝問題，鍾雪亦表示未知《世外》團隊會否一同出席金馬獎頒獎典禮。

鍾雪瑩去年憑《看我今天怎麼說》榮封金馬影后，有機會爭影帝的柯煒林隨即開玩笑指：「依家就掂下佢啲『紅』，希望有機會啦！」鍾雪亦開心地伸手與柯煒林相握，但笑言：「佢唔駛沾我啲運啦！啱啱嗰啲係客套嘢嚟！」鍾雪瑩提名演技獎項經驗豐富，對於在台上等候公布時的表情管理貼士，她隨即笑言：「我從來冇表情管理㗎喎！你睇返我咁多次個風格都係好High㗎喎，所以呢方面冇辦法幫忙！」

與張家輝合演新戲開鏡演父女

鍾雪瑩與張家輝合演新戲早前開鏡，二人在劇情中飾演父女，有不少對戲交流的機會，鍾雪瑩受訪期間不敢劇透太多細節：「我哋係做父女呀，我唔知邊啲嘢講唔講得、匿埋咗喺深山到！」家輝哥向來喜歡唱歌，在拍戲期間亦習慣唱歌令自己心情放鬆，鍾雪瑩表示合作期間有聽過「家輝歌」，笑指：「佢主要係唱歌畀自己聽，我唔小心聽到啫！（會否向家輝哥提出填詞新歌？）冇呀，我唔敢提呢啲嘢！（家輝哥有沒有萬歲？）我哋有呀！萬歲涼茶咁樣，點解係涼茶？我唔知呀！」