胡定欣結婚「胡說八道」姊妹未獲邀　胡杏兒公開呼籲︰好搵我喇

由資深導演帶領新導演的「薪火相傳」計劃，最新作品《第四幕》，今日（25/10）在演藝學院舉行開鏡拜神儀式，監製爾冬陞、導演及編劇王德健、演員方面有馮德倫、袁澧林、周秀娜、胡杏兒、楊偉倫、伍詠詩等都有出席。儀式後胡杏兒跟袁澧林一齊接受訪問，二人首次合作便要演勾心鬥角的戲份，而袁澧林坦言見到馮德倫都有點緊張。

電影《第四幕》今日（25/10）在演藝學院舉行開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

今日亦是袁澧林正日生日，大會為她準備驚喜送上蛋糕。袁澧林亦表示可以在演藝學院的舞台過生日，非常難得。「因為唔係咁輕易可以借出場地拍攝，今次係劇組跟演藝學院深度合作才可有這安排。」

胡杏兒、袁澧林在戲中，分別飾演前度及有曖昧關係的女人，令二人在戲中有不少對手戲。胡杏兒︰「戲中係會有好多勾心鬥角場面，仲有周秀娜（戲中太太），三個女人周璇在馮德倫之間。」而面對這位型佬，袁澧林在訪問時都心心眼︰「的確係一個好型嘅型男，又好細心。圍讀時佢知我鍾意睇《權力遊戲》，後來就送了一副《權力遊戲》的塔羅牌給我，好開心。」

胡杏兒、袁澧林在戲中，分別飾演前度及有曖昧關係的女人，令二人在戲中有不少對手戲。（葉志明 攝）

拍攝以外，問到胡杏兒姊妹胡定欣已在紐西蘭舉行婚禮，但一眾「胡說八道」的姊妹都不獲邀不知情，杏兒回應時都不禁嘆息一聲。「唉，我等緊佢搵我，未搵我。我知佢尋日出席活動，又唔想轟炸佢，佢應該都好忙，大家都等住約佢呀。嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲，因為我唔想畀太大壓力佢，我知佢一定好忙，我咃好姊妹都等佢定落嚟先再搵佢。」

杏兒回應定欣婚禮時，都不禁嘆息一聲。「唉，我等緊佢搵我，未搵我。」（葉志明 攝）

問到可有準備定結婚禮物？「未呀，係咪要打對戲鳳鈪畀佢，最近金價好貴喎！唔知佢而家會唔會喺香港搞（補擺喜酒），都知佢向來怕麻煩。但唔緊要啦，佢需要我幫手就隨時開聲，必定盡我所能幫手。佢一定有啲原因先咁神秘，我哋又明嘅。」至於已為三子之母的杏兒，可有準備「生仔秘笈」傳授予對方？「秘笈添呀！要寫成書，佢需要我諗會問我，但暫時未收到，你（指住身邊的袁澧林）需要都可問我。」頓時嚇得袁澧林不懂招架。

胡杏兒風趣地向胡定欣表示︰「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」（葉志明 攝）

近日另一好姊妹李施樺，跟先生上節目披露不少二人婚後相處的問題，亦成為離婚的導火線。作為姊妹坦承之前都有聽過。「佢哋都一齊好耐，我哋都略略知道，兩個人分開都一定是有問題，佢都話上咗個節目了解到大家同自己多啲，我都希望佢哋開心啦！」至於網民睇完節目後極力反對二人復合，杏兒就表示好難答︰「最終決定都係佢自己選擇，最緊要兩個都開心。」