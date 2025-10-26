李連杰邊耍功夫跳舞逆齡回春勁精神　曾自爆險死患病多年屢傳死訊

62歲國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，自從十多年前被診斷患有甲狀疾病，一直受健康問題困擾，近年多次傳出病危甚至逝世消息。今年8月上載醫院病床憔悴照自揭入院，並透露動刀切除腫瘤。經過好好休養，李連杰已回復元氣，近日更在社交平台跳舞耍功夫。

李連杰近日在內地社交平台推廣「街力功夫Dancing」，是指在傳統功夫中融入舞蹈元素的創意概念。片中帶上眼鏡的李連杰一身黑色潮流造型亮相，與數位年輕人拍片，期間更食飯如何將功夫融入跳舞，邊耍功夫邊跳舞，節奏感十足，更做出趣怪表情。李連杰的身形健壯，面色紅潤，精神飽滿，跳舞完全沒有喘氣，狀態極佳！

有大批網民看到片段後都大感驚訝，更大讚李連杰逆齡回春：「怎麽又年輕起來了？」、「狀態很好！」、「功夫打出來最帥的人」、「精神好了很多」、「成老玩童了」、「精氣神自然而然的」、「病治好了，看起來健康有活力多了」、「完全還可以拍電影啊」、「肢體表現力真是一絕」、「他性格真活潑 活通透了」。

李連杰早前手術切除良性腫瘤後，拍片報平安，並分享過往曾經歷3次生死關頭。他憶述第一次是遇上海嘯：「海嘯的時間太快速的發生，你根本來不及反應，一下沖到腿，第二個到胸到脖子，你來不及反應就過去了，它要再一下其實就死了，是你後怕，當時不知道發生什麼，在驚慌或者不知所措的情況下發生。」而第二次就是拍攝電影《霍元甲》時從高台墜落，幸好在場武師及時相救，避免頭部落地：「萬一是這麼下去，不死也殘嘛。」第三次是到四川亞青寺閉關修行，當時身處海拔4300米，但到第五日因高原反應而呼吸困難：「有一天夜裏實在沒辦法呼吸，就起來打坐，完了坐着坐着就開始覺得大小便失禁，就控制不住。」最後他落山回到平原後才回復正常。