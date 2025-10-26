國寶︱深入歌舞伎殿堂探問藝術信仰禁忌　代表日本問鼎2026奧斯卡

日本史詩式電影《國寶》以傳統劇場藝術歌舞伎為題材，改編自芥川獎作家吉田修一同名小說，名導李相日執導，並由吉澤亮與橫濱流星主演，劇情深入歌舞伎舞台及背後對藝術的信仰與禁忌，講述一位出身黑道家庭的少男因為父親身亡，被歌舞伎名門收留，踏入舞台殿堂後卻與情同手足的家族繼承人成為競爭對手。《國寶》日前於香港亞洲電影節舉行放映優先場，並將於11月13日正式上映。

日本史詩式電影《國寶》以傳統劇場藝術歌舞伎為題材，改編自芥川獎作家吉田修一同名小說，並由吉澤亮與橫濱流星主演。（《國寶》電影劇照）

《國寶》為日本電影鮮見以傳統劇場藝術作為題材的作品，電影今年入選「第78屆康城電影節」導演雙週單元，並於6月6日在日本上映後大賣，至今上映五個月累積高達166億日圓（約港幣8億840萬元）票房，成功打入日本史上10大最賣座真人電影排行榜之餘，更以第二位之姿逼近榜首《大搜查線2：封鎖彩虹大橋》於2003年創下173億5000萬日圓（約港幣8億7900萬元）票房成績，有望打破塵封22年的歷史紀錄。

《大搜查線2：封鎖彩虹大橋》為日本史上最賣座的真人電影！（《大搜查線2：封鎖彩虹大橋》電影劇照）

《國寶》運用超寬闊的銀幕攝影比例，以174分鐘片長帶觀眾深入歌舞伎殿堂，每一禎畫面更異常華麗壯觀，讓電影成為代表日本角逐2026年奧斯卡「最佳國際影片」的神作！

《國寶》運用超寬闊的銀幕攝影比例，以174分鐘片長帶觀眾深入歌舞伎殿堂。（《國寶》電影劇照）

《國寶》每一禎畫面均異常華麗壯觀。（《國寶》電影劇照）

