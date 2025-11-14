聖誕活動14大必玩｜日本工作坊+非遺技藝+國寶級表演！早鳥$280起

香港好去處｜聖誕好去處｜「和匠心傳」WA!CRAFTLINK將於2025年12月24日起登陸中環PMQ元創方，帶來融合港日工藝精神的文化盛典！除了可以欣賞日本非物質文化遺產表演，還可以參加日本匠人現場工作坊及活動，深度體驗日本文化！《香港01》「好食玩飛」頻道整合活動內容及早鳥優惠詳情，即看內文了解！



WA!CRAFTLINK 2025 12.24登陸香港！

和匠心傳「WA!CRAFTLINK 2025」將於2025年12月24日至2026年1月4日期間，一連十二日舉行以「匠人精神」為核心、融合香港及日本工藝的文化盛典！「WA!CRAFTLINK 2025」活動橫跨平安夜至新年，仲未諗到同另一半去邊？不妨參考一下以下活動，提早安排聖誕及跨年行程！「WA!CRAFTLINK 2025」提供多個日本傳統技藝的文化表演及工作坊體驗，需要購買門票入場。由即日起至11月30日報名，更可享有早鳥優惠低至86折！

14大必玩活動 錫器體驗／橡皮印章工作坊／非遺技藝表演

必玩活動【1】淡路人形淨琉璃——日本國寶級技藝／非遺表演藝術

「淡路人形淨琉璃」是來自日本淡路島、擁有超過五百年歷史的傳統表演藝術，在2008年更被列入非物質文化遺產！「淡路人形淨琉璃」是結合偶戲、說唱和音樂的複合藝術，由三人操縱木偶，並配合吟唱和伴奏演出。

「淡路人形淨琉璃」將於WA!CRAFTLINK活動期間，在香港首度進行合共4場演出，仲設中英文字幕解說！除了可以欣賞到淡路島木偶戲，觀眾更可以親手操控百年木偶及試穿特製高腳木屐、與百年工藝木偶近距離接觸及拍照！演出門票正價$530，現在預訂即享早鳥低至88折優惠$490！

淡路人形淨琉璃｜活動詳情

日期：2025年12月26至28日

時間：14:00-16:00；17:00-19:00 (每日兩場)

早鳥優惠：$490（成人；正價$530）；$290（12歲或以下；正價$330）

*席位有限，不設劃位，設中英文字幕



必玩活動【2】精品咖啡杯測體驗工作坊——日本獲獎咖啡師親授！

精品咖啡杯測體驗工作坊將由2021年日本咖啡大賽SCAJ「觀眾獎」及「評審獎」雙料得主、BASE COFFEE主理人Kashimoto-san親自教授！除了可以親身品鑑由他嚴選烘焙的得獎配方咖啡豆、學習專業杯測技巧，更可以親自進行咖啡杯測，並將心儀的咖啡豆帶回家！如果想跟冠軍日本咖啡師對話，大會亦安排了廣東話、日文及英文翻譯員在場協助。

精品咖啡杯測體驗工作坊｜活動詳情

日期及時間：

2025年12月24日｜12:00-13:00／14:00-15:00

2025年12月25日｜12:00-13:00／14:00-15:00／16:00-17:00

2025年12月25日｜12:00-13:00

早鳥優惠：$490（正價$530）

*費用包含現場杯測體驗工作坊及一包100克自選口味咖啡豆，現場提供廣東話翻譯協助



必玩活動【3】400年工藝「能作」錫器體驗——打造專屬手鐲＋杯具

1916年能作於日本「銅器之都」高岡市創立，融合當地400年鑄物傳統與手工打磨技藝，首創100%純錫可彎曲鑄造技術！「能作」的匠人將親自來港舉行工作坊，以1對1形式教授手工打磨技藝，讓你可以親身打造清酒杯、水杯、小碟到手鐲等多款產品，過程只需20分鐘就可以將藝術品帶回家，仲可以當聖誕禮物送比另一半！

日本「能作」錫器體驗｜活動詳情

日期：2025年12月26日至29日

時間：12:00-19:00（每節20分鐘）

早鳥優惠：$280起（正價$310起；費用按款式有所不同）



必玩活動【4】劍道工作坊——現場穿上傳統護具+長劍學劍道！

劍道是古代日本武士在戰鬥時所使用的格鬥技，傳統戰鬥會使用真正的武士刀，現在則改為透過竹刀和護具進行對戰訓練！這次的劍道工作坊由劍道鍊士6段、鍊心館李淑玲小姐及前香港代表林啓文先生教授！參加者可以現場穿上傳統護具，手握竹製長劍，親身感受「氣、劍、體」的震撼衝擊！

劍道工作坊｜活動詳情

日期： 2025年12月31日

時間： 16:00-17:00；17:30-18:30

早鳥優惠：$348（成人；正價$388）；$268（12歲或以下；正價$288）



必玩活動【5】淡路島香道手作體驗——學習千年歷史線香製藝！

日本香道與茶道、花道並稱「三雅道」，起源於佛教供香，已經有近千年歷史。這次淡路島香道手作體驗工作坊將邀請創新品牌「SOZO」來港，教授淡路島的傳統線香製藝，並融入現代設計，製作出屬於你的線香！

淡路島香道手作體驗工作坊｜活動詳情

日期：2025年12月24日

時間：12:00-19:00（每小時1節）

早鳥優惠：$320（正價$360）



必玩活動【6】「蒔繪」漆器箸與箸托工作坊——生漆繪製筷子+筷子托

手作漆器箸與箸托工作坊將邀請「土間」工作室的顏小美教授。小美自2017年於景德鎮接觸金繼與漆藝，擅長將傳統漆藝結合當代美學，並曾伙拍本地陶藝家、畫家等進行藝術創作。工作坊將運用源自日本的「蒔繪」技法，體驗以生漆為墨繪製圖案，再灑上金粉，親自製作專屬的筷子與筷子托，實用又精緻！

手作漆器箸與箸托工作坊｜活動詳情

日期：2026年1月2日至3日

時間：14:00-15:30

早鳥優惠：$700（正價$720）

*已包材料及工具借用



必玩活動【7】微縮黏土美食藝術——DIY迷你壽司卷+天婦羅

微縮黏土美食藝術將由著名微縮黏土藝術家大村玲子親自指導，透過學習塑形技法與質感處理，親自製作繽紛壽司卷、酥脆天婦羅等日式美食微縮模型，細緻又可愛！此外，大村玲子更會帶來私藏作品舉行展覽，呈獻一系列香港與大阪的標誌性料理！

微縮黏土美食藝術｜活動詳情

日期及時間：

2025年12月30日｜14:00-15:00；16:00-17:00

2025年12月31日｜15:30-16:30；17:00-18:00

早鳥優惠：$500（正價$550）



必玩活動【8】橡皮印章入門工作坊 X 越前和紙——DIY專屬印章！

手作J（Jason）是以橡皮印章記錄香港故事的藝術家，在這個工作坊除了可以看到「貓印記」、「香港電電印」、「本土一刻」等印章展覽，參加者更可以從中學習雕刻橡皮印章的技巧及蓋印方法，並製作1至2個中文單字陰刻印章，並將印記蓋在日本和紙上帶走，別具意義！

橡皮印章入門工作坊 X 越前和紙

日期：2025年12月30日至31日

時間：12:00-13:00

早鳥優惠：$360（正價$400）

*已包材料及工具借用



必玩活動【9】花道表演+工作坊——草月流一級師範顧問親自教授！

花道是日本歷史悠久的傳統插花藝術，強調利用最少的植物材料，透過線條、空間和結構的安排，呈現出自然的簡約美學。這次將有日本草月流最高認證「一級師範顧問」——蔡鳴鳳，表演在一小時內現場創作六組具象徵意義的新年插花作品！

此外，蔡鳴鳳女士亦將親授主題為「正月花藝」及「盛物」的日式草月流花道體驗工作坊，「正月花藝」工作坊將運用傳統吉祥花材，創作專屬的新年祈福花作；「盛物」工作坊則可以學習融合花卉、蔬菜與水果的設計。

花道表演｜活動詳情

日期 : 2026年1月1日

時間：下午2:00 – 3:00

*免費入場



花道工作坊｜活動詳情

日期 : 2026年1月2日（盛物）；2026年1月4日（正月花藝）

時間：14:00-16:00

正價：$980



必玩活動【10】若柳流古典舞蹈表演——必睇日本傳統舞踊！

若柳流是日本傳統舞踊的流派之一，舞踊風格古典優雅，注重肢體動作與情感的表達。若柳流派的元若柳千賀大師，將帶領團隊來港演出的迷人日本古典舞蹈表演，呈現多樣化劇目！

若柳流古典舞蹈表演｜活動詳情

日期：2026年1月3日

時間：18:00-19:30

早鳥優惠：$300（正價$350）

*席位有限，不設劃位



必玩活動【11】柔道演武與工作坊——親身上陣體驗格鬥！

香港日本文化協會理事岩井龍馬先生將透過精彩的「演武」示範，展現柔道優雅技法與核心精神，並在演武結束後進行工作坊環節，參加者可以學習以柔克剛之道、學習多種基礎柔道技法、踏上柔道墊親身體驗簡單格鬥！

柔道演武與工作坊｜活動詳情

日期：2026年1月2日

時間：17:00-18:00；18:00-19:00；19:00-20:00

早鳥優惠：$520（成人：正價$580）；$290（12歲或以下；正價$320）



必玩活動【12】水晶和紙卡片工作坊——製作立體明信片！

水晶和紙卡片工作坊將由著名藝術家卜部千惠子創立的珠寶品牌FEMINA教授，使用高級日本手造越前和紙，搭配水彩插畫設計，然後由參加者自己挑選出適合作品形狀及顏色的水晶進行裝飾，製作出融合傳統日式美學且獨一無二的立體明信片，趁著聖誕佳節送給另一半就最適合不過！

水晶和紙卡片工作坊｜活動詳情

日期：2025年12月24日至2026年1月4日

時間：12:00-19:00

早鳥優惠：$360起（正價$400起；費用按款式有所不同）



必玩活動【13】琉球紅型染工作坊——DIY杯墊／Tote Bag

琉球紅型染是沖繩獨有的傳統工藝，採用琉球藍及福木等天然的染料印刷圖案於布料上。在琉球紅型染工作坊中，將會化繁為簡，由沖繩職人親自教授傳統工藝「紅型染」的製作方式，自由選擇將經典的紅型圖案創作於杯墊或手提包上，並調配專屬色彩，親自DIY極具沖繩風情的紀念品！

琉球紅型染工作坊｜活動詳情

日期：2025年12月24日至25日

時間：12:00-19:00（每小時1節）

早鳥優惠：$290起（正價$330起；費用按款式有所不同）



必玩活動【14】書法+硬筆書法工作坊——學習運筆、寫書法！

「字悠堂」堂主米雪老師將舉辦書法及硬筆書法、合共5場工作坊，「書法祝福字工作坊」將可以體驗在日本越前和紙上書寫如「感恩」、「珍惜」等祝福字詞，裝裱後可以當成家中擺設；「實用美字硬筆書法工作坊」則可以學習基本運筆、字體結構與粗細變化的核心技巧。此外，參加者可以優惠價現場購買米雪老師親筆簽名著作《點心紙 - 「一盅兩件」點心寫畫帖》及《悅寫》。

書法+硬筆書法工作坊｜活動詳情

日期及時間：

2025年12月24日（硬筆書法）｜16:30-18:30

2025年12月27至28日（書法）｜12:00-13:30

2025年12月29日（書法）｜17:30-19:00

2026年1月4日（硬筆書法）｜16:30-18:30

早鳥優惠：$390（書法：正價$420）；$580（硬筆書法：正價$630）



WA!CRAFTLINK 2025｜活動詳情

日期：2025年12月24日至2026年1月4日

地點：中環鴨巴甸街元創坊地面廣場

交通：上環站步行8分鐘



