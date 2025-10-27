許紹雄逝世︱方中Sir成永恆經典　憑《暗戰》黃啟法提名金像男配

76歲香港資深演員「Benz哥」許紹雄今日（27日）驚傳病危入院，根據其他傳媒報道，見到黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等人前往醫院見最後一面。許紹雄近年雖然大幅減產享受半退休生活，然而Benz哥從影多年亦留下不少深入民心的角色，就算僅在電影裡飾演配角，深刻程度仍不下一眾戲份倍多的主角！

76歲香港資深演員「Benz哥」許紹雄驚傳病危入院。（葉志明攝）

許紹雄為無綫電視第一期藝員訓練班畢業生，入行後於七十年代初先後成為電視劇及電影演員，生涯作品數量驚人。許紹雄中後期電影作品中，最膾炙人口的角色必定為《暗戰》的「重案組總督察」黃啟法以及《新紥師妹》的「方Sir」鍾樂海。其中，許紹雄更於2000年，憑《暗戰》提名第19屆香港電影金像獎「最佳男配角」獎，為生涯唯一一次金像獎提名。

許紹雄憑《暗戰》提名第19屆香港電影金像獎「最佳男配角」獎，為生涯唯一一次金像獎提名。（《暗戰》電影劇照）

在《暗戰》劇情中，許紹雄與劉青雲飾演上司下屬，黃啟法為辦案能力不高的警隊「老油條」，往往在第一時間趕到案發現場，喜愛高調地以揚聲器向匪徒大叫：「我係重案組總督察黃啟法，你哋已經被重重包圍喇，限你三分鐘之內棄械投降！」亦與劉青雲飾演的何尚生鬧出不少錯摸有趣的喜劇情節，包括被誤會成同志戀人及誤會何尚生患有癌症等。及至《暗戰2》，許紹雄再度飾演黃啟法，表現仍然深得觀眾喜愛。

《暗戰》最經典對白肯定是許紹雄口中一句：「我係重案組總督察黃啟法！」（《暗戰》電影劇照）

許紹雄與劉青雲在《暗戰》裡有不少錯摸喜劇情節。（《暗戰》電影劇照）

至於喜劇《新紥師妹》劇情中，許紹雄飾演「方中Sir」鍾樂海更比一眾主角更為出位！全因鍾樂海在假扮方麗娟父親見家長期間，方麗娟口誤稱呼爸爸做「鍾Sir」時，引起周驄注意、隨即詢問父女姓方或姓鍾。許紹雄因此自稱「方中Sir」，更爆笑寫出Sir字中文，讓周驄釋疑後笑言：「真係活到老學到老！」意外成為《新紥師妹》最經典笑話！

周驄與許紹雄上演一段「見家長」橋段，方麗娟口誤稱呼爸爸做「鍾Sir」時，許紹雄便自稱為「方中Sir」，更爆笑寫出Sir字中文！（《新紥師妹》電影截圖）

周驄認真地問許紹雄「Sir」字中文點寫成為經典。（《新紥師妹》電影截圖）

許紹雄亦搞笑地寫出「Sir」字中文。（《新紥師妹》電影截圖）

許紹雄近年雖然減產過半退休生活，然而今年初仍參演賀歲喜劇《麻雀女王追男仔》，為生涯目前最後作品。許紹雄更於電影裡大玩亂搞，飾演「九龍城寨村長」龍卷峰，造型與古天樂於《九龍城寨之圍城》裡飾演的龍捲風有七分相近！雖然許紹雄於電影裡戲份不多，然而當時年過七旬仍有魄力與喜感跟隨時代脈搏，足顯Benz哥對影視行業的熱愛！

許紹雄以「九龍城寨村長」龍卷峰自居，旁邊為蔡潔。（《麻雀女王追男仔》劇照）