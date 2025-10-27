莊思明未敢打擾許惠菁問候許紹雄　楊明曾合作：向佢學做人樂觀

台灣災難動作電影《96分鐘》由洪子烜執導、林柏宏、宋芸樺、王柏傑及李李仁領銜主演，電影今日（27日）於香港舉行首映禮，楊明、莊思明、劉晨之、蔡誌恩、周嘉全等一眾藝人嘉賓出席。

楊明、莊思明出席台灣災難動作電影《96分鐘》首映禮。（莫匡堯 攝）

劉晨之出席台灣災難動作電影《96分鐘》首映禮。（莫匡堯 攝）

楊明與莊思明於首映禮上接受《香港01》訪問，表示近年感受到電影市道寒冬，不論在香港或內地影視工作均機會減少，幸有處境喜劇《愛回家》鐵腳角色穩定長駐劇組，未來期待在內地及亞洲各地爭取更多影視工作機會。莊思明胞姊莊思敏月初於峇里舉行婚禮，楊明與莊思明均有出席，Lisa更透露早於半年已前秘密訂下婚期：「其實半年前就入咗紙請假，但係都冇講原因，剩係話要處理啲屋企嘢，因為思敏想低調啲舉行。」楊明亦笑言：「我哋好守得秘密㗎！」婚禮於外地舉行，思明表示親朋好友在過程中盡興：「因為大家去到外地，成個氣氛好唔同，放低晒屋企嘅嘢去玩，每個人都盡興而回。」楊明亦表示婚禮過程非常浪漫，為思敏感到非常高興。

楊明、莊思明。（莫匡堯 攝）

莊思明見證胞姊披嫁衣，感動之餘笑言未令自己有結婚衝動：「我放低咗呢樣嘢好耐喇喎！」楊明卻笑言：「我未放低㗎！一直都揸住㗎！」思明無奈地表示：「對我嚟講呢個話題都好厭喇，成日都問我！我又唔會因為見到家姐著婚紗我又想著，我過咗嗰個階段，今日嘅我又唔係咁渴望嫁人。」楊明則笑言自己要守口如瓶，如有迎娶思明的計劃，將會大方與大家分享。

莊思敏月初於峇里舉行婚禮，楊明與莊思明均有出席。（莊思敏IG圖片）

莊思明笑言未因為家姐出嫁令她萌生結婚念頭：「我放低咗呢樣嘢好耐喇喎！」（莫匡堯 攝）

香港資深演員「Benz哥」許紹雄今日驚傳病危入院消息，楊明與莊思明均表示，在日間宣傳工作時才從其他TVB同事身上得知消息。莊思明表示與許紹雄女兒許惠菁相識，但未有主動聯絡了解情況：「呢個時候我唔會刻意去搵佢屋企人，首先我哋唔確定身體發生咩事，我哋會想佢冇事、大步𨈇過；可能等情況穩定啲先再問候關心。」楊明則透露曾與許紹雄於劇集合作，非常尊重Benz哥為人與專業：「Benz哥當然係超級實力派，我哋同劇組做嘢都會一齊食飯，戲裡戲外佢都好搞笑，有時分唔到佢講真定講笑！喺佢身上向佢學習到做人樂觀嘅態度，將開心帶畀大家！」