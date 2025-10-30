鄧月平自稱晉身港隊出戰亞洲賽奪銅　跆拳道協會聲明未派代表出賽

香港演員Larine鄧月平近年因為拍攝動作電影開始習武，拜師「蛇鶴詠春門」外更涉獵其他武術項目，更修習跆拳道跨界成為運動員，近日於社交媒體分享代表香港到馬來西亞比賽，並奪得銅牌的佳績！日前鄧月平於社交媒體分享比賽點滴，直指：「撇除演員，正式多了一個身份！是的！我 鄧月平 正式成為香港跆拳道港隊HK 並且代表香港出戰馬來西亞亞洲賽」，鄧月平亦身穿印有區徽的制服於機場展示區旗留影。

27歲鄧月平一向是香港電影的女神。（陳順禎攝）

鄧月平於馬來西亞舉行的跆拳道賽事奪得銅牌。（大會提供）

鄧月平身穿印有區徽的制服於機場展示區旗留影。（鄧月平IG圖片）

鄧月平與團隊身穿印有區徽的制服於機場展示區旗留影。（鄧月平IG圖片）

鄧月平分享代表香港到馬來西亞比賽的原帖文（鄧月平IG截圖）

然而港協暨奧委會旗下會員「中國香港跆拳道協會」今日（30日）卻發表嚴正聲明，指該會為唯一認可跆拳道項目總會，派遣跆拳道運動員參與奧運會、亞運會、全運會及世界或洲際賽事均由該會負責，並強調近日未有派遣任何「中國香港跆拳道代表隊」成員參與未獲世界跆拳道聯盟及亞洲跆拳道聯盟認可的世界賽及亞洲賽事。對於聲明中提及的「有關組織，中國香港跆拳道協會澄清指與該組織一切事務無關，並保留追究任何人或機構對外發放「不真實及不正確訊息」導致任何損失的權利。

鄧月平首次代表香港到海外出戰。（大會提供）

據指，鄧月平到馬來西亞參賽，由名為中國香港傳統跆拳道總會的組織領軍，參與之賽事為「第十一屆布城跆拳道挑戰賽2025」，於10月中在馬來亞西布城舉行，鄧月平首次參加便獲得A18女子黑帶48公斤以下組別銅牌。中國香港傳統跆拳道總會主席兼隊伍總教練李安東對外透露「香港隊」於賽事贏取多項獎牌，得獎隊員包括李泊淳、林一斐、傅泓皓、傅泓晞及陳嘉敏等。

季軍賽上，紅色的鄧月平大戰藍色的馬來西亞選手。（大會提供）

鄧月平跟海外選手合照留念。（大會提供）