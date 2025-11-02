世外影評｜打破港動畫框框　從業力看輪迴與《大隻佬》隔空對話？

香港本土動畫一直難有代表作，但這部耗時七年製作的《世外》，由楊寶文監製兼編劇，吳啓忠執導，因為先後入圍「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展、西班牙錫切斯國際奇幻電影節，更提名金馬獎「最佳動畫片」、「最佳改編劇本」及「最佳原創電影音樂」獎，這股外來的旋渦，令電影在香港未上畫先具聲勢，開畫日連同優先場票房便達120萬之高，喜出望外。



以「香港製造」的標準去說，今次的畫功確實令人眼前一亮。（《世外》動畫劇照）

作為香港最新的動畫代表作，以「香港製造」的標準去說，今次的畫功確實令人眼前一亮，雖然難免會帶日系風向，而畫面的精緻度亦有所不及，但以本土之力製作而言，已經超越昔日的港產動畫框框，能夠誠心講一句，是成功帶出一份意境。

故事方面，《世外》打正旗號談人離世後的光景，重新演繹了佛家輪迴與放下執念的主題。影片透過主角轉世之旅，陪同她一起面對執念的放下、對因果的承擔，以及如何找到真正的解脫。是發人深省的命題，但亦不是罕有，最接近的便有《破。地獄》。

《世外》首日上映票房直迫120萬，成為開畫第一位！（《世外》Faceboook圖片）

兩者相比，大家對死亡的看法是截然不同，《世外》以「輪迴」為基點，死亡是通往下一世的必經階段，而戲名所指的「世外」，就是一個等待投胎的空間，亡魂在前往投胎前要忘記前世的執念。所以在電影中，如何在每次輪迴中學習放下、寬恕，才是得到解脫的必經路。這樣看來，死亡並不是終點，而是邁向新生的門檻。至於《破·地獄》，重故人，更重在生的你我，該儀式看似為先人超渡，其實更能讓活著的解開心結。

如何在每次輪迴中學習放下、寬恕，才是得到解脫的必經路。（《世外》劇照）

＊＊注意︰以下內容含劇透＊＊

《世外》的故事有不少沙石，尤其主角在多輪人生中所犯的失誤，大大小小但好些是極可避免，甚至難以原諒。當中所談的其實似《大隻佬》所講的萬般帶不走，唯有業隨身。《大隻佬》中，張栢芝飾演的李鳳儀，其中一世是日本兵，殺人無數業力重，難修補，最後選擇接受命運，勇敢面對業力，反而啟發了一直以為看破因果，在幫李鳳儀的「大隻佬」劉德華。當中帶無私的愛，更帶情愛，完全理解二人所付出與追求的是甚麼。

《大隻佬》中，張栢芝飾演的李鳳儀，前世是日本兵，殺人無數業力重難修補，最後選擇接受命運，勇敢面對業力，反而啟發了一直以為看破因果，在幫李鳳儀的「大隻佬」劉德華。（《大隻佬》電影劇照）

來到《世外》，小鬼一直幫小妹擺脫業力，她的前世害過千千萬萬的人，但最致命一次，是在戰亂期間，不知情下吃下親弟的肉以續命，這個錐心刺骨之痛，就連小妹也無法原諒自己，寧願放棄化成人鬼滯留在世外，但小鬼就是不許，「大隻佬」上身堅持替她清洗業力，那管是1000年的期限。

小鬼與小妹的關係，如果有更深的羈絆會更精彩。（《世外》劇照）

一個比李鳳儀更大的業力，你可以原諒到自己嗎？還是甘願留在世外，以活受罪的方式當作贖罪。至於小鬼一角，單以小妹一個笑容，便甘陪她押下1000年作無限輪迴，二人之間又未見有親情愛情的羈絆，這樣的押注會否太大，會否太無條件？就劇情而言，大可說理解，但情理而言就是欠說服力，難令觀眾投入。而且這是整個故事的關鍵位，要觀眾自行腦補一個合理的解說，實在掃興之餘，更難與《大隻佬》相提並論。