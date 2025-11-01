田啟文被徐忠信女兒抨擊向傳媒失言　大方回應：尊重佢對我嘅指控

舞台劇《鱷魚之吻》由談善言、袁富華、梁仲恆及COLLAR成員Gao主演，今日（1日）起舉行八場演出，並邀請許冠文、薛家燕、張繼聰、田啟文、Bob林盛斌及「大表哥」Stanley等到場欣賞演出。資深電影監製田啟文於觀賞舞台劇前接受傳媒訪問，表示特意到場支持葉念琛編劇新作，笑言未來必定有合作機會：「佢大把劇本啦！只係未得閒坐低傾，我都係啱啱返嚟香港。」近日一直穿梭中港各地商談電影製作等事宜。

田啟文出席《鱷魚之吻》舞台劇，捧場葉念琛編劇新作。（莫匡堯 攝）

田啟文表示年底有多部「都市傳說」電影上映，應該接近清空香港電影庫存：「出年應該冇㗎喇，因為啲都市傳說今年都兌現晒，我預計出年下半年要開返多啲戲。」並表示會密切留意市場變化：「因為唔能夠為開戲而開，電影需要大約計到數先！」亦透露合拍片已失去需求：「反而香港喺內地投資嘅國產片，本土製作為主，我暫時未睇到仲有合拍片嘅需要。」

田啟文表示今年已接近清空香港電影的庫存，將要再拍新片延續杳港電影。（莫匡堯 攝）

香港資深演員許紹雄與馮淬帆（緊哥）近日相繼離世，田啟文此前曾與二人合作拍攝電影，受訪時心情低落地表示：「我同Benz哥、緊哥全部都合作過，最近唔少資深演員相繼離開，我覺得好婉惜！」對於近年長居台灣的馮淬帆，田啟文表示亦多年未有見面，曾打算聯絡合作最後亦未能促成：「佢去咗台灣之後，我有一段長時間聯絡唔到佢，知道佢換咗電話號碼，我亦冇刻意再搵佢，本身有戲想搵佢返嚟做。」

田啟文表示馮淬帆長居台灣，多年未能聯絡，因此無緣再促成合作。（莫匡堯 攝）

較早前，已故香港武打演員徐忠信女兒在網絡發文抨擊田啟文，指責就父親離世向傳媒失言，田啟文受訪時大方回應事件：「我喺呢件事上唔再作回應。我尊重佢對我嘅指控、或者乜都好啦，佢有咩講法嘅就講啦。」

徐忠信女兒日前上載與父親的合照，並炮轟「田X文」失言亂說話。（threads）