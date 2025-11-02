陳詠燊親解「方鍾Sir」由來　創作三款「SIR」字寫法由許紹雄挑選

藝人許紹雄於10月28日因癌症併發症逝世，享年76歲。導演陳詠燊當年跟師父馬偉豪當編劇，與許紹雄前後合作過8次，近日他在社交平台發長文悼念這位前輩，分享拍《新紮師妹》的點滴，更大爆「方鍾Sir」由來。

陳詠燊公開與許紹雄23年前合照 原定再合作︰可惜緣份使然

陳詠燊跟許紹雄合作過《這個夏天有異性》、《玉女添丁》、《追擊8月15》、《我家有一隻河東獅》等等，但觀眾最深入民心的，必數《新紮師妹》的「方鍾Sir」。他在上回已講過「個Sir字點寫？」一幕，大讚多得許紹雄跟周驄的認真處理，高手如二人能把喜劇能量平衡得相當好：「他每每都剛剛好，一擊即中。而Benz能夠做得到，是因為他以戲劇出發，而不是搞笑出發。他懂得閱讀劇本，相信角色，讓角色做的每一件事，都是角色真心相信而去做的一件事。」

陳詠燊在社交平台，公開23年前跟許紹雄的合照。（陳詠燊Facebook相片）

今日（2日）他再分享「方鍾Sir」由來，是由馬偉豪導演度出來的，早在第一稿劇本的時候已經有，「即是鍾Sir會講錯『鍾Sir speaking』，襯家老爺會問『個Sir字點寫？』等等馬導演都早就構思好了。之後，根據香港電影的傳統，我們當然一稿又一稿的繼續改。去到拍攝現場，我們仍然在改。」

陳詠燊分享「方鍾Sir」由來，是由馬偉豪導演度出來的，早在第一稿劇本的時候已經有，「即是鍾Sir會講錯『鍾Sir speaking』，襯家老爺會問『個Sir字點寫？』等等馬導演都早就構思好了。」（《新紮師妹》電影截圖）

陳詠燊就大讚這一幕多得許紹雄跟周驄的認真處理。「喜劇很難，Benz高手在能夠把喜劇能量平衡得相當好。在鏡頭前能量太高，就會刻意與過時；能量太少，力量又不到；而他每每都剛剛好，一擊即中。」（《新紮師妹》電影截圖）

他續說，拍攝當日比較幸運，因為稿已大致定好，萬事俱備惟獨「只欠東風」：「而我看著面前的劇本，左揭右揭，發現──咦？個Sir字未決定點寫個喎！我硬著頭皮問馬導演：『導演，一陣個Sir字你諗住點拍？』」陳詠燊指當年適逢幾部電影的創作期，大家都很趕，完全沒有人有時間去想「Sir」字點寫，他苦思多時：「一個Sir字應該要怎様寫，才會好笑呢？」

他認為這個字該要合理地看來像一個中文字，但又意想不到地包含了英文Sir字的特質，於是就用了幾個常用的方塊字部首，加上「S」、「I」、「R」三個字母，砌成了三個不同様子的「Sir」字出來。陳詠燊直言當時信心不足，寫完其實覺得不太好笑，很怕自己被認為是「懶醒」，寫完冇人笑會很面懵。

周驄一句「個Sir字點寫？」成為廿多年來的經典，陳詠燊指自己苦思多時，認為這個字該要合理地看來像一個中文字，但又意想不到地包含了英文Sir字的特質。（《新紮師妹》電影截圖）

陳詠燊用了幾個常用的方塊字部首，加上「S」、「I」、「R」三個字母，砌成了三個不同様子的「Sir」字出來，最後導演決定由許紹雄揀，於是他從三揀一揀了現在這個版本。（《新紮師妹》電影截圖）

不過他又深明，若一味怕錯就不會有新的創作，於是。醱黎膽粗粗將三個版本的「Sir」字拿到導演面前：「他一看，笑了。其他工作人員過來，也笑了。導演說：『讓Benz揀吧。』於是，Benz選了現在的一個。感恩當年遇上肯給我機會，讓我夠膽去試，讓我不怕試錯嘢的前輩們。感謝Benz。感謝我師傅馬偉豪導演。」