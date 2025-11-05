辛芷蕾榮封國際影后慶祝五日平靜心情　祝賀短訊轟炸︰眼睛看到痛

出爐威尼斯影后辛芷蕾，憑劇情片《日掛中天》成為影展第三位華人影后，成為本年度華語影壇最矚目人物之一。辛芷蕾曾經主演《如懿傳》、《慶餘年》及王家衛首部監製執導內地劇集《繁花》，表演均備受觀眾認可與歡迎！近日辛芷蕾接受外媒訪問期間，罕有開腔分享成為國際影后為她生涯帶來的變化，並透露身邊的親朋戚友在她得獎後如何反應。

辛芷蕾憑《日掛中天》榮封威尼斯電影節影后。（視覺中國）

辛芷蕾成為第三位威尼斯華人影后。（視覺中國）

《日掛中天》由辛芷蕾、馮紹峰主演。（《日掛中天》電影劇照）

《日掛中天》由辛芷蕾、張頌文主演。（《日掛中天》電影劇照）

辛芷蕾於《日掛中天》的表演被受中外觀眾推崇。（《日掛中天》電影劇照）

辛芷蕾接受外媒訪問期間，表示榮封影后後得收到大量親朋戚友恭賀，笑言當時：「電話好像被轟炸一樣，幾乎所有認識我的人都發訊息來恭賀，我的眼睛都看到痛！實在特別感動，他們高興得像自己得獎一樣！」她亦表示得獎後享受假期慶祝與平靜心情：「就五天，高興完了該幹甚麼便幹甚麼。」

辛芷蕾笑言獲得影后後，電話收到的祝賀短訊像轟炸一樣。（視覺中國）

辛芷蕾獲得影后後，亦讓自己放假五天慶祝及平靜心情。（視覺中國）

成為國際影后，辛芷蕾的演藝生涯定必迎來翻天覆地的變化，但她亦透露獎項已讓她改變一項重要決定，半開玩笑地表示若沒有得獎，就算如今如日中天，按規劃本來演戲多兩年便會息影：「說不定會回家鄉種田，得獎後就要打起精神演下去！」對於昔日的得失，經歷試鏡落選等低潮，辛芷蕾亦淡然回看種種經歷：「當時年紀尚輕，經常崩潰，還要感謝年齡，會讓妳慢慢走出來，將成敗得失看淡許多，不再去內耗。」