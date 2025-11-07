國寶︱29歲日本影帝橫濱流星大起底　六年班已被星探街頭發掘出道

日本史詩式電影《國寶》以傳統劇場藝術歌舞伎為題材，改編自芥川獎作家吉田修一同名小說，名導李相日執導，並由吉澤亮與橫濱流星主演，劇情深入歌舞伎舞台及背後對藝術的信仰與禁忌，講述一位出身黑道家庭的少男因為父親身亡，被歌舞伎名門收留，踏入舞台殿堂後卻與情同手足的家族繼承人成為競爭對手。《國寶》日前於香港亞洲電影節舉行放映優先場，並將於11月13日正式上映。

《國寶》以傳統劇場藝術歌舞伎為題材，由名導李相日執導，吉澤亮與橫濱流星主演。（《國寶》電影劇照）

《國寶》劇情講述一位出身黑道家庭的少男因為父親身亡，被歌舞伎名門收留。（《國寶》電影劇照）

兩位少年踏入舞台殿堂後，卻由情同手足的好友變成競爭對手。（《國寶》電影劇照）

橫濱流星為《國寶》第二男主角，與吉澤亮一同演出。（GettyImages）

《國寶》第二男主角橫濱流星，在劇情中飾演歌舞伎名門原繼承人，與吉澤亮一樣提前在拍攝前一年半接受歌舞伎訓練，力求演繹出傳統技藝精粹。現年29歲的橫濱流星為日本新生代實力派，早於小學六年班便被星探在原宿街頭發掘成為童星，然而當時橫濱流星為一位專注練習空手道的少年，雖然偶爾接模特兒工作，但仍以空手道為主要發展軌道。橫濱流星由小學一年級便接受極真空手道訓練，中三時更參與世界級比賽，在13-14歲55公斤級奪得冠軍！橫濱流星至今仍不時在演藝事業中發揮到武道身手，為日本娛樂圈最好打、真功夫的演員之一！

橫濱流星六年班已經被星探在街頭發掘。（GettyImages）

橫濱流星更為日本影壇罕有真功夫的演員。（橫濱流星IG圖片）

橫濱流星演出特攝劇集《烈車戰隊特急者》後，真正愛上演戲，由夢想成為格鬥家轉而專心發展演藝事業。在代表作品《初戀那天所讀的故事》裡，橫濱流星與深田恭子演繹禁忌師生戀，實力被受認可；此後橫濱流星在愛情片、懸疑、武打動作甚至大河歷史劇中均發揮超人實力，成為新生代實力派演員。今年，橫濱流星於電影《正體》裡一人分飾五個角色，憑超班實力奪得第48屆日本奧斯卡「最佳男主角」獎，僅僅29歲便成為日本影帝！

橫濱流星於《正體》劇情中一人分飾五角，演技實力超班！（《正體》電影劇照）

橫濱流星年僅29歲便成日本影帝。（GettyImages）