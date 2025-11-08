辛芷蕾影后資格被金馬女配質疑　曾反目前經理人竟破冰力撐

內地女演員辛芷蕾憑新作《日掛中天》，於今年九月初在歐洲三大影展之一的「威尼斯電影節」奪得影后，成為繼鞏俐、葉德嫻後第三位勇奪該項殊榮的華人女演員。《日掛中天》早前於內地上映，並於今日（8日）在香港舉行首映禮及公映。辛芷蕾卻在封后兩個月後，疑似被曾獲金馬女配的內地女演員郝蕾質疑獎項「含金量」，更表示背後或靠資本運作等爭議。辛芷蕾封后實力被質疑後，引起內地社交媒體熱烈討論，辛芷蕾的前經理人、曾發表「忘本論」的梁婷，此時竟挺身力撐辛芷蕾的實力，言論令網民大感意外，認為此舉意味二人破冰。

辛芷蕾新作《日掛中天》於內地及香港先後上映。（視覺中國）

辛芷蕾憑《日掛中天》奪得威尼斯影后殊榮。（視覺中國）

曾獲金馬女配的內地女演員郝蕾，疑似質疑辛芷蕾影后含金量。（郝蕾工作室微博圖片）

昔日辛芷蕾僅為一位禮儀小姐時，梁婷因為甄子丹的一句話帶領她入行，更發掘到辛芷蕾的可塑性，因此簽約並提供資源進行培訓、營銷推廣，甚至出錢為她報讀中央戲劇學院為期六個月的表演系進修課程，進修期間更同時按月出糧；梁婷在辛芷蕾出道初期更向范冰冰爭取機會，讓辛芷蕾有機會參演劇集《擁抱星星的月亮》及其他演出工作。然而辛芷蕾於2015年狀告梁婷，並提出解除合約，二人在解約後亦不相往來，至今已長近十年。

辛芷蕾前經理人梁婷，此前曾發表「忘本論」指責辛芷蕾。（梁婷微博圖片）

雖然在辛芷蕾榮封威尼斯影后時，梁婷曾發表過「忘本論」責怪對方未有親口感謝自己的負出，然而在得獎兩個月後被質疑時，梁婷卻挺身而出力撐辛芷蕾的演技實力。梁婷除了連日於微博上分享《日掛中天》的預告片及相關消息外，亦發文反駁郝蕾的質疑，直言：「辛芷蕾的表演天賦是被多次驗證過的，沒甚麼可質疑的。雖然只是讀了中戲幾個月的表演系進修班，但兩小時的話劇的獨角戲還真不是誰都可以拿下的，這就是老天爺賞飯吃，就是天賦！」

梁婷發長文力挺辛芷蕾的演技實力。（梁婷微博截圖）

梁婷直言辛芷蕾的天賦被多次驗證過，榮譽為實至名歸。（《日掛中天》電影劇照）

梁婷更在微博中盛讚辛芷蕾淡泊名利，相比接拍片酬回報高的商業作品，反而逆流選擇於文藝片中繼續磨練自己的演技：「大好時光的年紀放棄高片酬的商業劇項目，沉下心、默好戲，那就是對表演藝術的真愛。榮譽，必然實至名歸。」對辛芷蕾獲得威尼斯影后，梁婷感到光榮之餘，亦坦言為中國電影在國際舞台上的榮耀，更幽默地表示：「我是真開心，露出了比『姨母笑』的Plus版本，叫『慈母笑』。找不到圖搭配我的心情，大家腦補一下畫面。」梁婷的言論被認為是與辛芷蕾十年不往來的破冰先兆，相信這對歷盡風雨恩怨的拍檔，或許一天能夠破鏡重圓。

辛芷蕾近年主演不少文藝作品，放棄片酬高的商業電影演出。（《日掛中天》電影劇照）