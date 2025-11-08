日掛中天︱辛芷蕾首度訪港 榮幸接演封后作：人生No.1最重要角色
撰文：莫匡堯
內地劇情電影《日掛中天》由蔡尚君執導，辛芷蕾、張頌文及馮紹峰主演，此前於威尼斯電影節參展並讓辛芷蕾榮封國際影后。《日掛中天》今日（8日）於香港上映並舉行首映禮，總製片人馬雙攜同蔡尚君導演及辛芷蕾出席，吸引全場超過四百名粉絲到場圍觀，辛芷蕾出場時歡呼響徹全場，場面非常震撼！
首度訪港的威尼斯影后辛芷蕾，感謝香港觀眾影迷熱烈歡迎與支持，談到《日掛中天》這部生涯重要作品時，她坦言：「這部電影是我夢寐以求的一個角色，因為她足夠複雜、足夠豐富，當然亦因為這部電影讓我得到威尼斯影后的頭銜，這是我從成為演員以來想挑戰以女性為主的情感困境的一部電影。我也很榮幸在接近從影二十年，遇到這樣的女性角色，很幸運！」更直指為最重要作品：「我人生No.1最重要的角色！到現在為止啦！」
《日掛中天》總製片人馬雙，則感謝銀都機構出品、東方影業與洲立影業的支持下發行，對作品的成功表示：「《日掛中天》是一部非常優秀的影片，是我等待二十年最好的劇本。導演、辛老師與我都是中戲（中央戲劇學院）畢業的學生，是很美好的緣份、有很好的信任基礎，共創旅程很美好！」此前曾於威尼斯電影節獲得「最佳導演」的蔡尚君，曾談到電影對普羅大眾的關注：「這部電影主要講普通人情感與道德困境，在今天迅急的變化裡面關注每個普通人的精神樣貌。這部電影拍攝的很順利，總製片人馬雙給予很大的信任與支持，在現場與辛芷蕾合作有很大的默契，拍攝四十多天就拍完了！」