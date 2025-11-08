日掛中天︱辛芷蕾首度訪港　榮幸接演封后作：人生No.1最重要角色

內地劇情電影《日掛中天》由蔡尚君執導，辛芷蕾、張頌文及馮紹峰主演，此前於威尼斯電影節參展並讓辛芷蕾榮封國際影后。《日掛中天》今日（8日）於香港上映並舉行首映禮，總製片人馬雙攜同蔡尚君導演及辛芷蕾出席，吸引全場超過四百名粉絲到場圍觀，辛芷蕾出場時歡呼響徹全場，場面非常震撼！

《日掛中天》由蔡尚君執導，辛芷蕾、張頌文及馮紹峰主演，今日於香港上映及舉行首映禮。（陳順禎 攝）

辛芷蕾是次為首度訪港，並帶同威尼斯封后作品《日掛中天》與香港觀眾見面。（陳順禎 攝）

辛芷蕾於商場出席首映禮，吸引數百人圍觀。（陳順禎 攝）

辛芷蕾出場時影迷粉絲歡呼響徹全場！（陳順禎 攝）

辛芷蕾榮封影后後狀態大好！（陳順禎 攝）

首度訪港的威尼斯影后辛芷蕾，感謝香港觀眾影迷熱烈歡迎與支持，談到《日掛中天》這部生涯重要作品時，她坦言：「這部電影是我夢寐以求的一個角色，因為她足夠複雜、足夠豐富，當然亦因為這部電影讓我得到威尼斯影后的頭銜，這是我從成為演員以來想挑戰以女性為主的情感困境的一部電影。我也很榮幸在接近從影二十年，遇到這樣的女性角色，很幸運！」更直指為最重要作品：「我人生No.1最重要的角色！到現在為止啦！」

辛芷蕾透露《日掛中天》為她人生最重要的角色。（陳順禎 攝）

辛芷蕾表示在榮封威尼斯影后以外，角色亦非常豐富複雜，為甚大挑戰。（陳順禎 攝）

《日掛中天》總製片人馬雙，則感謝銀都機構出品、東方影業與洲立影業的支持下發行，對作品的成功表示：「《日掛中天》是一部非常優秀的影片，是我等待二十年最好的劇本。導演、辛老師與我都是中戲（中央戲劇學院）畢業的學生，是很美好的緣份、有很好的信任基礎，共創旅程很美好！」此前曾於威尼斯電影節獲得「最佳導演」的蔡尚君，曾談到電影對普羅大眾的關注：「這部電影主要講普通人情感與道德困境，在今天迅急的變化裡面關注每個普通人的精神樣貌。這部電影拍攝的很順利，總製片人馬雙給予很大的信任與支持，在現場與辛芷蕾合作有很大的默契，拍攝四十多天就拍完了！」

《日掛中天》總製片人馬雙攜同導演蔡尚君及影后辛芷蕾出席香港首映禮。（陳順禎 攝）

總製片人馬雙表示《日掛中天》為她等待二十年的好劇本。（陳順禎 攝）