黑澤明御用演員仲代達矢逝世　曾演《妖獸都市》與李嘉欣赤膊療傷

日本國寶級男演員仲代達矢今日（11日）傳出離世消息，享壽92歲。仲代達矢生前為日本名導黑澤明御用男演員，代表作包括《大鏢客》（又名︰用心棒）、《樁十三郎》、《天國與地獄》、《亂》及《影武者》，其中由仲代達矢飾演男主角的《影武者》更於康城影展奪得最高榮譽金棕櫚獎，並代表日本提名奧斯卡最佳外語片。

日本國寶級男演員仲代達矢今日傳出離世消息，享年92歲。（GettyImages）

仲代達矢最具代表性的角色，莫過於《影武者》裡飾演武田信玄與其替身。（GettyImages）

仲代達矢最具代表性的角色，莫過於《影武者》裡飾演武田信玄與其替身。（《影武者》劇照）

仲代達矢於1932年在東京出生，高中時因為觀賞舞台演出深深被表演吸引，因此20歲便加入劇團接受訓練，在舞台劇中逐漸累積經驗與名氣。仲代達矢早於1954年便首次合作黑澤明，於電影《七武士》飾演一位沒有對白的浪人；及至六十年代再合作黑澤明，於《大鏢客》與國際影帝三船敏郎飾演正反派對手；仲代達矢於《影武者》劇情中飾演大名武田信玄及替身「影武者」，精嶄演繹出作為「演員」的影武者對家國情感與鬱結，成為生涯最矚目作品。

黑澤明（右）與仲代達矢一同出席康城影展。（GettyImages）

黑澤明執導、仲代達矢主演的《影武者》於康城奪得最高榮譽金棕櫚獎。（GettyImages）

仲代達矢於黑澤明晚期作品《亂》裡飾演男主角一文字秀虎。（GettyImages）

仲代達矢與黑澤明於《亂》拍攝現場。（GettyImages）

活躍於電影演出外，仲代達矢亦未有離開劇場，曾主演《哈姆雷特》、《東海道四谷怪談》、《理查三世》及《茱莉小姐》等名劇目，更獲頒文化藝術大獎。仲代達矢亦積極與太太宮崎恭子一同栽培下一代演員，二人成立創團「無名塾」親自免費教授演技，日本影帝役所廣司、益岡徹、若村麻由美等著名演員，均為仲代達矢門下弟子。

仲代達矢亦曾參演香港電影，於徐克監製編劇，黎明、張學友及李嘉欣主演的《妖獸都市》裡飾演反派元大宗。劇情中，仲代達矢與李嘉欣上演不少感情線對手戲，更在一幕療傷橋段中，一同赤膊上陣演出。

仲代達矢於《妖獸都市》飾演反派元大宗。（《妖獸都市》電影劇照）

仲代達矢於《妖獸都市》中與李嘉欣赤膊上演一段療傷戲份。（《妖獸都市》電影劇照）

仲代達矢於《妖獸都市》中與李嘉欣赤膊上演一段療傷戲份。（《妖獸都市》電影劇照）