日掛中天︱辛芷蕾封后作叫好不叫座　成本傳高達6000萬或回本無望

內地劇情電影《日掛中天》由蔡尚君執導，辛芷蕾、張頌文及馮紹峰主演，此前於威尼斯電影節參展並讓辛芷蕾榮封國際影后。《日掛中天》日前於內地及香港先後上映，作為獲國際影展青睞的國產電影，在內地上映卻意外表現平平，上映五日至今僅收報1600萬元人民幣票房，不及同日上映的荷里活科幻動作片《鐵血戰士：蠻荒廝殺》6100萬元人民幣的成績，令不少觀眾大感意外。

辛芷蕾。（視覺中國）

據內媒報道，《日掛中天》拍攝總成本有傳為6000萬，目前預計總票房則為2438萬，僅及成本約四成，作為辛芷蕾榮封國際影后作品，雖然國內外口碑聲勢強勁，在國內卻叫好不叫座，未被觀眾欣賞與認同，與外界預期甚具出入，回本機會亦似乎相當微薄。

辛芷蕾封后作在國內叫好不叫座，或者回本無望。（《日掛中天》電影劇照）

《日掛中天》由辛芷蕾、張頌文主演。（《日掛中天》電影劇照）

《日掛中天》由辛芷蕾、馮紹峰主演。（《日掛中天》電影劇照）

三大劇情過度狗血

《日掛中天》上映後，內地媒體綜合觀眾網民意見後，認為辛芷蕾「國寶級」演技實力無庸置疑，亦靠辛芷蕾演繹女主角美雲的悲慘經歷與情感矛盾支撐整部電影。然而觀眾卻批評劇情橋段過度「狗血」，集合同類型狗血悲劇情節於一身，其中部分情節演繹亦過份誇大。

觀眾認為《日掛中天》靠辛芷蕾演繹悲慘經歷與情感矛盾支撐。（《日掛中天》電影劇照）

《日掛中天》劇情集中於辛芷蕾、張頌文飾演的美雲與葆樹之間，葆樹出獄後患上絕症、女朋友更戀上另一個男人。出獄後的葆樹受美雲照顧，更欲重新霸佔美雲，在住所中突然姦污美雲的情節，被觀眾形容為大跌眼鏡，無法理解葆樹頹廢失意與強大佔有慾同時存在的心理。

葆樹受美雲照顧下，卻突然姦污美雲的情節，被觀眾形容為大跌眼鏡。（《日掛中天》電影劇照）

其次，美雲與葆樹隨地產經紀尋覓真住處一幕後，離開時遇上升降機失靈，二人困𨋢期間葆樹僅能讓美雲脫困、自己卻無法逃生，辛芷蕾與張頌文演繹「出生離別」級數的悲壯感，讓觀眾略嫌過份誇大。及後，美雲因為葆樹「救命之恩」而意圖獻身，更令觀眾覺得三觀崩壞，無法接受美雲游離的價值判斷與選擇。

辛芷蕾與張頌文將困𨋢演繹出「生離死別」的悲壯感。（《日掛中天》電影劇照）