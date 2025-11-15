日掛中天︱專訪辛芷蕾靠素顏獨座入戲　導演揭秘影后現場私密面貌

內地劇情電影《日掛中天》由蔡尚君執導，辛芷蕾、張頌文及馮紹峰主演，此前於威尼斯電影節參展並讓辛芷蕾榮封國際影后。作為史上第三位威尼斯華人影后，辛芷蕾早前亦來港出席《日掛中天》香港首映禮為新作宣傳，期間更罕有與蔡尚君導演一同接受《香港01》專訪，分享彼此合作過程，以及如何準備演出、從普通人的視點出發講故事，辛芷蕾亦坦承分享榮封威尼斯影后對生命帶來的重大影響。

辛芷蕾、蔡尚君導演就新作《日掛中天》接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

辛芷蕾憑《日掛中天》於威尼斯電影節榮封國際影后。（陳順禎 攝）

《日掛中天》劇情圍繞服裝網店老闆娘美雲（辛芷蕾 飾）、出獄患癌的前男友葆樹（張頌文 飾）與現任男友其峰（馮紹峰 飾）之間的往事與情感瓜葛，鏡頭以普通人的平視角度看矛盾抉擇及道德判斷，蔡尚君導演表示故事靈感來自真人真事基礎，並從中發展出虛構劇情：「其實這個故事的緣起，與一些社會新聞有關，但與故事情節則沒有那麼直接的關係。我們看到關於一對夫妻的一宗新聞事件，丈夫入獄多年，期間妻子與他離婚、把小孩交給丈夫的哥哥撫養，20年後夫妻倆有一個相見的畫面，讓我們印象非常深刻、心靈裡非常的感觸。有了這個直觀的畫面場景後，亦受到一些感受引發，但故事主體仍是虛構出來。」

蔡尚君導演受真人真事啟發，作為《日掛中天》的劇情基礎。（陳順禎 攝）

蔡尚君導演亦獨具慧眼挑選辛芷蕾主演。（陳順禎 攝）

辛芷蕾演繹普通人更手到拿來 從入行第一日為演繹美雲磨練

辛芷蕾出道至今曾演活大小古裝宮鬥、時裝商戰題材影視作品，角色形象在觀眾心目中尤其深刻。如今在《日掛中天》中演繹一位普通人，辛芷蕾坦言反而手到拿來：「我們每一個人都是普通人，所以這種情感我能夠共通。我能夠理解美雲、演繹出來後觀眾也能理解她的情感。」當然辛芷蕾亦坦承表示，飾演美雲亦有一定難度：「演繹時最大的難度在於把普通人的生活感呈現得更真實。拿到劇本的時候就開始想該怎麼演，也跟導演聊了好多，腦海裡有大槪的一個樣式與狀態。其實可能從我入行的第一天，到我演這個角色，一直都在磨練、去飾演這種把普通人生活狀態自然呈現的演技。」

辛芷蕾在《日掛中天》裡飾演一位普通人，反而感到手到拿來。（《日掛中天》電影劇照）

辛芷蕾直言自己由入行第一日已經磨練演繹美雲的方法。（陳順禎 攝）

蔡尚君導演揭秘影后現場面貌 盛讚與角色融為一體

蔡尚君導演曾憑前作《人山人海》奪得威尼斯電影節「銀獅獎」最佳導演獎，挑選與辛芷蕾合作亦獨具慧眼：「我們的合作非常順暢和愉快，我覺得來自互相在前期對角色人物有非常好的認知基礎之上，這個角色應該早已在她心裡。我很能理解剛才辛芷蕾所說，多年表演經驗與人生閱歷的積累，剛好水到渠成地在這個時刻遇到這個角色。」蔡導憶述辛芷蕾亦非常認真專注演繹，更揭秘影后在拍攝現場的私密面貌：「在拍攝現場她真的很努力、很認真！我記有一次在服裝城現場，換場換機位的時候，我進到她臨時休息的一個簾子後看她，她在休息的時候還在琢磨劇本。」辛芷蕾聽到蔡導的形容，隨即笑言：「就是很投入！」蔡尚君導演再次讚揚回應指：「不單是投入，而是到現場時她就成為了美雲！我只有分分寸寸地調整節奏而已。」

蔡尚君導演揭秘影后現場私密面貌，讓辛芷蕾笑言自己很投入演出。（陳順禎 攝）

在蔡尚君導演的引導下演出，辛芷蕾表示能夠自如地發揮，全因導演給予完全的信任與安全感：「我最大的驚喜是導演對演員的信任，是我遇到過的所有導演裡，最相信演員的一位！導演完全給我自由度去展現角色，很相信我、一直給予關注。拍攝這種現實主義題材的類型，有導演這種對普通人關注的視角，而最後呈現的畫面也非常克制。」

辛芷蕾感謝蔡尚君導演給予信任，直言為合作過的導演中最信任演員的一位。（陳順禎 攝）

辛芷蕾與美雲共生近三個月 素顏上鏡獨座場景入戲

美雲作為《日掛中天》的劇情主軸，一切悲劇與困逼讓她的世界逐步崩塌，辛芷蕾坦言演繹期間經歷、承受美雲一切壓力：「若不能對美雲的世界崩塌感同身受，又怎麼演好她呢？我非常同情跟理解美雲，甚至那段時間我與美雲一直共生，完全沉浸在美雲的世界裡。」能夠完全成為美雲，辛芷蕾透露自己進入角色的法門，服裝與素顏成為她最大的幫助：「最直接的方法便是穿上美雲的衣服，坐在美雲的生活環境裡、甚麼都用說，就已經成為了她！再者是這部戲的化妝，因為講普通人的故事，就是沒有化妝，用最自然的樣子與美雲融合在一起。」

《日掛中天》以女主角美雲劇情主軸，一切悲劇與困逼讓她的世界逐步崩塌，辛芷蕾坦言演繹期間經歷、承受美雲一切壓力。（《日掛中天》電影劇照）

辛芷蕾於電影中素顏演出，獨座在場景中入戲。（陳順禎 攝）

辛芷蕾憑《日掛中天》於威尼斯電影節榮封國際影后，她淡然地表示得獎前後日子亦一樣度過：「過去與現在的日子都一樣，都是我走過的每一步路，未來肯定還是要繼續。我覺得還是要保持初心，踏踏實實繼續走好演員的路，一直也說我要盡量把獎杯放下。」當然獎項亦為她帶來無比的鼓舞，笑言一直未能相信導演的預判：「對我來說是非常大的鼓勵，我說實話自己亦從沒想到會得這麼大的一個獎。導演之前也拿過威尼斯電影節最佳導演獎，雖然他一直在影展說我肯定能得獎，我都覺得他在PUA（心理操控）我！直到我上台一刻，才真正相信這件事在真實發生。」

辛芷蕾獲封影后，坦言要踏實地走演員的路，學習放下獎杯。（陳順禎 攝）

蔡尚君導演在威尼斯電影節期間不斷預判辛芷蕾能夠得獎，但她笑言一直不相信。（陳順禎 攝）

辛芷蕾將迎女人四十 回看人生：我有點天賦、沒覺得有多優秀

辛芷蕾明年將踏入不惑之年，在「女人四十」前獲得國際認可與殊榮，她滿足地回看生命為她帶來的重大影響：「這個獎讓我更自信、更相信自己的表演，以前我覺得自己是個有點天賦的體驗派演員，沒有覺得自己有多麼優秀，甚至覺得自己永遠不可能會拿獎，這個獎讓我面對詮釋複雜的角色增加了更多的自信。」