辛芷蕾威尼斯封后被質疑操縱賽果　親身發文謙恭回應提出六點反問

內地女演員辛芷蕾憑新作《日掛中天》，於今年九月初在歐洲三大影展之一的「威尼斯電影節」奪得影后，成為繼鞏俐、葉德嫻後第三位勇奪該項殊榮的華人女演員。《日掛中天》先後於內地及香港上映，辛芷蕾卻在封后兩個月後，疑似被曾獲金馬女配的內地女演員郝蕾質疑獎項「含金量」，更表示背後或靠資本運作等爭議，引起內地社交媒體熱烈討論。面對外界質疑，辛芷蕾於個人微博上親身撰長文回應，全文謙虛表達真實想法，亦希望觀眾入場觀映後進行評價。

辛芷蕾憑新作《日掛中天》在歐洲三大影展之一的「威尼斯電影節」奪得影后。（視覺中國）

辛芷蕾疑似被曾獲金馬女配的內地女演員郝蕾質疑獎項「含金量」。（視覺中國）

辛芷蕾於微博長文中，表示留意到外界對自己獲封威尼斯影后的質疑，思前想後決定分享自己的真實想法，她坦言得獎後非常開心，然而亦清醒地知道榮譽不單為個人功勞，而是《日掛中天》團隊每一位相信這個好故事的工作人員。對於郝蕾疑似評論中針對的「扯頭髮贏影后」言論，辛芷蕾亦勇敢正面回應：「關於電影裡那個『扯頭髮』的鏡頭，它只是整部作品和角色表達的一小部份。評價一個表演，就像評價一個人，看片段不如看全貌。如果大家因為爭議而願意去了解這部電影的全貌，那我反而覺得是件好事。」辛芷蕾謙恭而得體的回應，贏得觀眾網民的掌聲。

辛芷蕾於個人微博上親身撰長文回應，全文謙虛表達真實想法。（陳順禎 攝）

至於對威尼斯影后「含金量」的質疑，認為背後涉及操縱賽果的言論，辛芷蕾亦提出相對的六點反問：「我看到有評論說獎項可以靠運作。我真的不知道到底是誰來運作？該跟誰運作？拿錢運作嗎？還是甚麼資本置換？可以運作的話為甚麼要14年才給我運作了一個威尼斯的影后？為甚麼要給我運作而不是別人呢？」雖然未有正面反擊質疑，然而辛芷蕾提出的每一項反問，均值得一眾評論的網民深思。

辛芷蕾面對外界質疑封后背後涉及操縱賽果，亦提出相對的六點反問。（陳順禎 攝）

儘管辛芷蕾憑《日掛中天》封后為國爭光，但她仍感謝評委以及一眾華語影壇同儕，她表示：「相信評委們是真的被表演打動，相信電影藝術本身有它的純粹。」亦續指：「中國從不缺少優秀的演員，缺少的是讓他們發光的故事。我見過太多才華橫溢的同行，只差一個機會。所以每當有華語面孔在國際上被看到，我都會由衷的高興。」

辛芷蕾希望更多華語演員同儕亦有機會在國際舞台上被看見。（《日掛中天》電影劇照）

對於影后殊榮帶來的光環，辛芷蕾謙恭地表示讓她學會「放下」的功課，直言：「獎杯我會好好收着，然後放下它，繼續往前走。」並邀請外界入場觀賞《日掛中天》，完場後再自行判斷優劣，最後表示：「觀眾的認可，才是我最珍貴的獎杯。」

辛芷蕾對於影后殊榮帶來的光環，謙恭地表示讓她學會「放下」的功課。（辛芷蕾微博圖片）