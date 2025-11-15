火星重提成龍欠薪剋扣成家班人工　「大哥記唔記得仲差我錢呀？」

香港拳擊熱血電影《金童》，由陳維冠執導，張繼聰、韋羅莎、曾志偉、林雪、劉皓嵐、火星（蔣榮發）及李靖筠等主演，電影製作歷時七年至今終於上映，一眾演員今日（15日）一同出席群星首映禮，預祝票房大賣！火星與林雪於《金童》首映禮上接受訪問，期間火星談及成龍大哥時，表示受訪時說出心底真話，但大哥仍未就此聯絡他：「暫時未喎，等佢消息啦。」

火星曾受訪爆出成龍大哥剋扣工資的事件，引起廣泛觀眾網民關注。（陳順禎 攝）

火星早前接受傳媒訪問期間，談到成龍昔日如何對待「成家班」一眾手足，火星表示自己當時講出欠薪事實：「我係咁易講，話大哥，記唔記得以前仲差我錢呀？」火星嘆指卻被外界扭曲箇中意思，坦言：「呢啲嘢我講出嚟，大家都唔知，得大哥知，所以等佢嚟搵我啦！」

火星昔日為成家班鐵腳，參演不少成龍主演電影，至今仍與同期手足保持聯絡：「班兄弟都有聯絡、有飲茶㗎！班兄弟都罩我㗎，我都真係慚愧！」對於爆出成龍苦待手足、剋扣血汗錢，火星續指：「講咗句真話出嚟，就得罪好多人㗎喇！」林雪則表示：「都未必嘅，睇下佢真話點講嘅啫，同我講就得到讚賞㗎喇！」而火星最後亦表示心中對成龍仍保留數十年的感情：「我當佢兄弟，佢唔知當唔當我兄弟啦！點都有啲感情嘅！」

火星昔日為成家班鐵腳，參演過大量成龍主演的電影。（陳順禎 攝）