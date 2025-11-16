金童︱張繼聰對打曹星如似慢動作　獲謝安琪准拍續集：改口嗌契媽

香港拳擊熱血電影《金童》，由陳維冠執導，張繼聰、韋羅莎、曾志偉、林雪、劉皓嵐、火星（蔣榮發）及李靖筠等主演，電影製作歷時七年至今終於上映，一眾演員昨日（15日）一同出席群星首映禮，預祝票房大賣！張繼聰作為《金童》男主角，攜同太太謝安琪與「助手」張瞻一家人現身，更與拳擊教練Rex曹星如一同接受傳媒訪問，分享新戲等候多年終於上映的喜悅。

張繼聰、曹星如、韋羅莎、劉皓嵐與林雪等一同出席《金童》首映禮。（陳順禎 攝）

張繼聰與謝安琪攜同「助手」張瞻一家人出席首映。（陳順禎 攝）

張繼聰、謝安琪與曹星如一同接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

張繼聰此前曾爆謝安琪多年來一直支持《金童》，更看過過百次不同剪輯版本，謝安琪在製作期間目睹丈夫為操練、拍攝與後製等付出的辛酸，表示雖然未看過上映版，但肯定會感動流淚：「預咗戴住成卷紙巾喺手，一拉就可以抹！」謝安琪除了陪伴，亦斥資六位數支持老公完成《金童》，為電影的投資者之一，張繼聰談到如果拍攝續集，笑言希望安份做演員：「演員梗係睇片酬啦，如果片酬到、我就到㗎喇！」而身邊的「金主」謝安琪亦批准支持拍續集，令阿聰開懷地指：「咁要改口嗌契媽喎！今晚返去啲仔女實問『點解爹哋叫媽咪做契媽嘅？』」

謝安琪表示預計會睇《金童》睇到喊。（陳順禎 攝）

謝安琪首肯張繼聰開拍續集，張繼聰笑言要改口嗌契媽。（陳順禎 攝）

《金童》製作過程艱辛，張繼聰不但要自資完成製作，亦碌盡人情卡幫手：「唔知要還幾耐喎！最好可以攤長還四五十年啦！」其中由張繼聰膽粗粗找來的幫手，便是教練曹星如，張繼聰笑言：「唔好睇佢外表斯斯文文，佢一上台就好兇狠！笑住話畀多兩嘢、打多兩下就休息，但係唞一分鐘之後又嚟過！」張繼聰更表示曹星如為他訓練期間唯一在擂台上實戰的對手：「我以為自己出手好快，打中佢一拳仲開心緊，佢已經自動波還拖返四五拳，但佢之後會笑住咁講sorry！但睇返啲片，其實我啲動作慢到好似Slow Motion咁！」

曹星如為張繼聰擔任拳擊教練，過程非常嚴格。（陳順禎 攝）

張繼聰笑言打中曹星如心底感到開心。（陳順禎 攝）