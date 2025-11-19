國寶︱寺島忍出身歌舞伎世家　女兒身無法繼承家業外闖成柏林影后

日本史詩式電影《國寶》以傳統劇場藝術歌舞伎為題材，改編自芥川獎作家吉田修一同名小說，由名導李相日執導，新生代雙影帝吉澤亮與橫濱流星主演，日前已於香港正式上映。《國室》劇情深入歌舞伎舞台及背後對藝術的信仰與禁忌，講述一位出身黑道家庭的少男因為父親身亡，被歌舞伎名門收留，踏入舞台殿堂後卻與情同手足的家族繼承人成為競爭對手。

《國寶》以傳統劇場藝術歌舞伎為題材，日前已於香港上映。（《國寶》電影劇照）

《國寶》在吉澤亮、橫濱流星與渡邊謙等演出外，最為矚目演員定必為飾演幸子夫人的柏林影后寺島忍。寺島忍於1972年出生於京都，家族尾上氏為歌舞伎名門音羽屋，父親為「人間國寶」七代目尾上菊五郎、母親為演員富司純子（寺島純子），外公俊藤浩滋則為電影公司東映的著名製作人。寺島忍自幼承繼家族超凡表演藝術天賦，無奈因為生為女兒身而無法繼承父親衣缽，最後由弟弟八代目尾上菊之助傳承家族技藝。

寺島忍出身歌舞伎名門音羽屋，父親為「人間國寶」七代目尾上菊五郎。（GettyImages）

寺島忍於《國寶》裡飾演幸子夫人。（《國寶》電影劇照）

寺島忍於《國寶》裡飾演幸子夫人。（《國寶》電影劇照）

寺島忍是《國寶》裡與歌舞伎最具淵源的演員。（《國寶》電影劇照）

空有一身才藝的寺島忍，雖然無法成為歌舞伎演員，然而就讀青山學院大學期間已於舞台及電視劇裡展現天賦、嶄露頭角，1990年便加入劇團文學座，一度成為「候補文學座當家花旦」，得到日本新劇女演員杉村春子賞識。寺島忍於1996年退出文學座，成為蜷川幸雄、江守徹及久世光彥等著名導演的常用女演員，在《東京鐵塔》裡不倫戀劇情中，演繹一位沉淪慾望的人妻技驚四座。

寺島忍早於大學時期已展現演藝天賦。（GettyImages）

寺島忍於情色題材電影中發揮尤其震攝觀眾，在《柔和的生活》裡全裸演出床戲；在《赤目四十八瀑布殉情未遂》大膽展露背部紋身及激情床戲，讓她橫掃當年日本電影金像獎、藍絲帶賞等八項日本影后殊榮；及後於《慾蟲》中，寺島忍更全裸三點上鏡，在劇情中渾身解數滿足四肢殘缺、卻同時性慾旺盛的「軍神」丈夫大西信滿，演出震撼日本影壇，然而卻令她保守的母親批評、要脅斷絕母女關係。

寺島忍於《慾蟲》裡飾演一位四肢殘缺的「軍神」妻子。（《慾蟲》電影劇照）

寺島忍於《慾蟲》裡三點畢露演出。（《慾蟲》電影劇照）

寺島忍於《慾蟲》裡的裸露演出讓母親要脅要與她斷絕母女關係。（《慾蟲》電影劇照）

寺島忍不顧家族保守傳統下的努力，並沒有因母親強烈反感而白費，更於當年參展柏林電影節期間奪得「銀熊獎」殊榮，成為日本影史上繼左幸子、田中絹代後第三位柏林影后，改寫日本電影在千禧年後的國際地位，讓寺島忍至今仍然為日本影壇地位從未動搖的實力派女演員。