金童︱張家輝與劇組極有淵源　讚張繼聰爆肌身型：佢吃咗唔少苦頭

香港拳擊動作電影《金童》由陳維冠執導，張繼聰、韋羅莎及朱栢康主演，電影籌備長達八年，今日（21日）終於正式上映！《金童》劇情講述十年前的拳擊界天之驕子張力（張繼聰 飾）為如日中天的選手「金童」，卻因為一次意外令他失去自由，十年後張力刑滿出獄，遇上從未見面的親生子方圓，一同生活並經歷生活困境與感情糾結，讓他生命重新扭轉踏上擂台。

張繼聰主演拳擊電影《金童》今日正式上映。（陳順禎 攝）

《金童》由張繼聰主演，飾演拳擊手張力。（《金童》電影劇照）

張力於十年前為拳壇天之驕子，可惜因為一場意外令他入獄失去自由。（《金童》電影劇照）

張力十年後出獄重返拳壇。（《金童》電影劇照）

拳擊電影屬港產片較鮮見的類型，近年代表作品包括《激戰》及《一秒拳王》等，其中張家輝憑《激戰》第二次奪得金像獎「最佳男主角」獎，當年為飾演「賤輝」打造爆肌身材的形象變化，一度轟動香港影壇。張家輝趁《金童》上映之際，拍片讚揚張繼聰為新作付出的努力，張家輝更透露原來與《金童》極有淵源：「我知道佢喺幾年前就開始籌備拍呢一部戲，呢一部戲嘅導演陳維冠都係同我以前喺TVB嘅合作夥伴嚟㗎。」

張家輝拍片支持張繼聰。（《金童》IG影片截圖）

張家輝當年為飾演《激戰》男主角賤輝，亦打造出爆肌鋼條身型。（《激戰》劇照）

張家輝與張繼聰經過一樣的過程，自然理解箇中艱辛。(《激戰》劇照)

張家輝憑《激戰》獲第33屆香港電影金像獎最佳男主角。（電影劇照）

張家輝當年憑《激戰》第二度封帝。（《激戰》劇照）

張家輝當年打造《激戰》身材，承受與張繼聰一樣血汗與鑄鐵的過程，坦言早已留意張繼聰的努力：「呢部戲一開始嘅時候，佢都好開心咁同我講，佢將會拍一部咁嘅戲啦，而佢亦開始去進行呢個變身嘅運動過程、程序，咁由睇住佢啱啱開始直至佢完成咗身體嘅建造，咁我都覺得佢應該吃咗唔少苦頭，先換到成果返嚟。」

張繼聰在打造張力的爆肌身型，吃盡苦頭。（《金童》電影劇照）

張家輝更大讚張繼聰身型打造程度：「佢今日部戲終於有機會上映，我當然替佢高興。佢send過張相畀我睇，咁佢嗰個身型都已經係去到一個好巔峰、好瘋狂嘅狀態！」張家輝與張繼聰惺惺相識，亦先後為電影突破身體界限、達到極致！最後亦表示：「既然阿聰有咁充分嘅理由喺演藝夢裡面追逐，今次有個咁嘅機會，畀佢變身成為一個拳手，佢梗係要撐到最後啦！我支持佢！」