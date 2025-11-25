吳鎮宇澄清用樂悠卡被質疑是誤會　讚任達華好身手︰佢守龍㗎

由郭富城、吳鎮宇、方中信、周勵淇主演的電影《內幕》今日（25/11）舉行首映，今次是郭富城跟吳鎮宇自《公元2000》，25年後再度合作，大家都覺得對方有很大分別。而年屆63的鎮宇，早前以樂悠卡乘搭巴士時，懷疑被質疑不似年過花甲一事，今日在見傳媒時就跟大家分享內情。

電影《內幕》，除了有吳鎮宇、郭富城及方中信演出外，亦有影帝任達華參與。（陳順禎 攝）

早前任達華在台上不慎仆倒，但連隨一個翻滾，令人大讚其身手了得。（資料圖片）

電影《內幕》，除了有郭富城及吳鎮宇兩位影帝外，亦有影帝任達華參與，問到最近在台上展現身手的華哥，在電影上可有動作場面，鎮宇表示沒有，但亦大讚華哥當日的好身手︰「佢一個搶背就起返身㗎。其實佢以前喺明星足球隊係守龍㗎，撲完個波就滾返起身。」鎮宇更笑指當時太太琦琦都一早預留位置，讓他滾動。「華哥對你哋（記者）好好啦，特登等你哋有嘢寫幾日！」

10月初，鎮宇上載數張搭巴士的相片，表現興奮。（吳鎮宇＠微博圖片）

吳鎮宇於10月4日，在社交平台分享在香港搭巴士的照片，相中他站在巴士中間靠右的位置，期間未被車上其他乘客認出，讓他可以好好感受乘坐巴士的樂趣，更自拍留念。不過吳鎮宇在文中亦寫道︰「我拍卡之後，車長就開始不爽，差點趕我下車！我解釋我不是故意的，天生如此，請看我身分證。」被網民推敲是否遭巴士司機質疑未夠取樂悠卡的法定年紀。

當日原來是吳媽媽想搭巴士，鎮宇才用到張樂悠卡嘟一嘟。（陳順禎 攝）

至於遭到司機質疑，原來只是自行幻想創作，並無此事。（陳順禎 攝）

鎮宇就表示其實當日是媽媽要求搭巴士。「因為好耐冇搭巴士，我哋喺志蓮（志蓮淨苑）行出嚟，去食飯本來要行，佢話唔行，搭的士又唔制，要搭巴士，於是就一齊搭巴士。我唔係專登想用樂悠卡，係因為搭巴士，就要嘟一嘟張八達通就係樂悠卡，咁我係懷念搭巴士嘅。」有指文中似乎透露，司機懷疑其歲數是否達標，似要查看身份證一事，原來並非事實。吳鎮宇︰「嗰個係一個後期創作，有好多嘢係會似真似假，係一份寫作嚟嘅！」