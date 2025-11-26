尋秦記｜先導海報公告1月上映　演員名單見已故金像男配成遺作

電影版《尋秦記》，自年中古天樂在林峯演唱會宣布將於1月上映後，宣傳工作馬不停蹄，又港鐵廣告，又有甘大滋抽卡，開始營造一股熱潮。而今日（26/11），官方亦公開兩張先導海報，雖然正式上映日期仍欠奉，但相信不遠已。而在官方社交平台顯示的演員名單中，更有一位已故資深演員名字出現，就是逝世4年的智叔廖啟智，大家可以在大銀幕欣賞到這位兩屆金像最佳男配角的最後演出。

一款海報以上方兵馬俑構成的項少龍頭像，對比下方正襟安坐、手持長劍的秦王，形象氣勢凌厲。（《尋秦記》海報）

另一款以並排構圖呈現，隱約透出時空交錯的視覺張力。（《尋秦記》海報）

今次公布的兩款先導海報，分別是圍繞項少龍與秦王而設，一款以並排構圖呈現，隱約透出時空交錯的視覺張力；另一款則以上方兵馬俑構成的項少龍頭像，對比下方正襟安坐、手持長劍的秦王，形象氣勢凌厲，上下分層強調兩人之間師徒輩份與權勢對峙的深層意味，電影將於2026年1月正式登陸大銀幕，令人期待。

官方有列出演員名單上，當中包括已故的資深演員廖啟智。（網頁截圖）

而在帖文下，官方有列出演員名單上，當中有古天樂、林峯、白百何、宣萱、郭羨妮、滕麗名、朱鑑然、張繼聰、歐瑞偉、黃文標、陳國邦、鄭雪兒等，而最重要是有已故的資深演員廖啟智。智叔於2021年3月離世，至今已4年，可以再看到其演出令人懷念。而且他在《尋秦記》劇集版中是飾演現代人，科學家烏有博士，加上名單上亦見有鄧一君，即是劇中斥資項少龍回到秦朝的富商李小超，足見電影版劇情將會牽涉現代，有可能會穿越兩個時空。

廖啟智在《尋秦記》劇集版中飾演現代人，科學家烏有博士。（《尋秦記》電視劇截圖）

另一演員鄧一君的名字都有出現，他在劇中是斥資項少龍，作時空旅行回到秦朝的富商李小超。（《尋秦記》電視劇截圖）

另外，一向身兼多職的古天樂，最近連大型活動都有涉足，旗下的天下一集團日前便宣布成為香港Comic Con的聯合主辦方。天下一集團業務發展及傳訊總監文國駿表示：「我們很高興能以聯合主辦方的身份參與首屆香港Comic Con。這不僅是香港及周邊地區漫畫與流行文化愛好者期待已久的盛事，更是一個打破傳統界線，將漫畫、電影、遊戲與科技融為一體的平台。」他相信香港Comic Con有潛力為本地娛樂與創意產業帶來推動力。