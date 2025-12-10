尋秦記電影版｜鐵定12.31上映！首預告再現項少龍式爆笑對白

由古天樂總監製，鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，等待多年終鐵定於2025年12月31日正式登陸大銀幕。原班人馬再度合體，無論是熟悉的角色人物，還是家傳戶曉的主題曲《天命最高》，都必定勾起一眾「尋迷」的集體回憶。今日（10/12）預告及三款全新終極海報正式公布，讓觀眾感受跨時代的震撼張力。

除了原班人馬震撼回歸，電影《尋秦記》亦加入多位全新角色，為故事注入新氣象。（《尋秦記》劇照）

古天樂主演的項少龍，大家可以再聽到其風趣對白。（《尋秦記》劇照）

預告中，觀眾熟悉的角色逐一亮相：項少龍（古天樂 飾）、秦王趙盤（林峯 飾）、琴清（郭羡妮 飾）、烏廷芳（宣萱 飾）、善柔（滕麗名 飾）、滕翼（黃文標 飾）、「陶總管」陶方（歐瑞偉 飾）及李斯（陳國邦 飾）悉數回歸，多年後再度同台，即時勾起「尋迷」多年來的集體回憶。預告以秦滅六國為引子，項少龍隱居田園的平靜生活，與趙盤恩怨未了的權力漩渦再次碰撞。為守護家園與至親，他被迫重出江湖，重新捲入秦王一統天下的動盪風暴。面對重重危機，他能否真正了結與趙盤的宿命情仇？又能否成功借時光機回到現代？所有懸念，將在大銀幕上揭曉。

（《尋秦記》劇照）

預告中率先亮相的，是電視版中仍是孩童、如今已成長為英勇少年的項少龍兒子項寶兒——亦即日後為世人所熟知的西楚霸王項羽（朱鑑然 飾）。（《尋秦記》劇照）

尋秦記新角色加入 故事全面擴展

除了原班人馬震撼回歸，電影《尋秦記》亦加入多位全新角色，為故事注入新氣象。預告中率先亮相的，是電視版中仍是孩童、如今已成長為英勇少年的項少龍兒子項寶兒——亦即日後為世人所熟知的西楚霸王項羽（朱鑑然 飾）。全新角色隆重登場，顯示今次電影將把故事視野延伸得更廣，而其餘新角色亦會即將公布，為觀眾帶來更多驚喜。

宣萱飾的烏廷芳繼續是女主角。（《尋秦記》劇照）

林峯飾演的秦王，預告中仍是滿腹陰謀。（《尋秦記》劇照）

（《尋秦記》劇照）

大家熟悉的人物逐一登場，包括滕麗明。（《尋秦記》劇照）

尋秦記三款終極海報 三線視角呈現

承接之前公布的兩款先導海報，今次公布的三款終極海報，分別聚焦項少龍、秦王趙盤以及兩人之間的核心衝突，以不同視角展現跨越時空的命運碰撞。「雙人版」海報以兵馬俑群像與歷史塵沙作視覺基調，項少龍與趙盤並列而立，象徵「師徒情仇」與「權勢角力」的兩股力量正面衝撞，武器、服飾與光影交織出強烈的時空張力，暗示二人再無退路。「項少龍版」海報則以古天樂身穿現代戰術裝備的形象為主體，在古代背景下形成鮮明對比，突出其作為時空旅者的孤身逆行與背負宿命。「秦王版」海報則以林峯飾演的秦王正襟端坐、手握長劍為核心，勾勒出王者凌壓天下的氣勢，展現其由少年君主蛻變為一代帝王的權力壓迫感。三款海報各具視覺象徵與敘事意涵，為電影的最終對決揭開序幕。

尋秦記電影版｜故事大綱

一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王（林峯飾）盡收眼底；正當秦王以為一統六國，稱霸天下之時竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，恩怨終須了結。