《尋秦記》上映結束香港四大都市傳說　第五部等足11年已被封印？

近5、6年，香港電影圈出現一個堂而皇之的特殊類別，叫做「都市傳說」。通常指擁有宏大的製作、星光熠熠的陣容，以及一次又一次押後上映日期，讓影迷等得焦急躁慮。而最為觀眾推崇的四大都市傳說，分別是《明日戰記》、《風再起時》、《風林火山》及《尋秦記》，而隨著《尋秦記》落實今年12月31日正式上映，這個都市傳說亦正式落幕，現在就跟大家回顧四部電影的經歷，而且仲有第五部似被宣布永久封印。



由宣布開拍到上映，《尋秦記》歷時5年3個月。（《尋秦記》劇照）

《明日戰記》

公布開拍︰2017年6月

正式上畫︰2022年8月25日

經歷日子︰約5年3月

票房︰8182萬港元

《明日戰記》由吳炫輝執導，古天樂監製並主演，是香港電影史上最大規模的科幻電影，總投資逾4.5億港元。電影在2017年6月完成主體拍攝後，進入了長達四年的後期製作期，最終在疫情後，2022年8月公映，正值市場急速復常報復式消費趨勢，加上古天樂親自跑足過百場謝票，結果票房衝突8000萬，曾經成為香港電影史上票房冠軍。

《明日戰記》2022年8月公映，正值市場急速復常報復式消費趨勢，成為首部票房達8000萬的電影。（《明日戰記》電影劇照）

《明日戰記》取得傳奇性的票房成功後，古天樂宣布將會製作《明日戰記》動畫前傳，更將會出現女版機甲。（資料圖片）

《風再起時》

公布開拍︰2017年11月

正式上畫︰2023年2月17日

經歷日子︰約5年3 個月

票房︰1121萬港元

由翁子光執導，郭富城和梁朝偉兩大影帝主演的《風再起時》，講述了香港四大探長的傳奇故事。電影在2018年3月煞青，但直到2023年2月才正式公映，歷時約5年3個月。雖然上映檔期一波三折，但相比其他幾部作品，它算是較快與觀眾見面的一部。而且在藝術成就上也是暫時最高，包括梁朝偉憑電影贏得《第16屆亞洲電影大獎》最佳男主角，許冠文亦於《第41屆香港電影金像獎》奪得最佳男配角。

《風再起時》講述了香港四大探長的傳奇故事。（《風再起時》劇照）

許冠文憑《風再起時》奪得第41屆香港電影金像獎「最佳男配角」獎。（陳順禎 攝）

梁朝偉憑電影贏得《第16屆亞洲電影大獎》最佳男主角。（《風再起時》劇照）

《風林火山》

公布開拍︰2017年6月

正式上畫︰2025年10月1日

經歷日子︰約8年4 個月

票房︰1107萬港元

在四部「都市傳說電影」中，麥浚龍執導的《風林火山》是等待時間最長的一部。電影於2017年6月開拍，當時在銅鑼灣拍攝一場人造雪景，立即成為話題場景，萬眾期待。但由於導演麥浚龍對剪輯和後期的要求，加上傳出資金問題，電影經歷了漫長的沉寂。直到入選2025年康城影展「午夜展映」單元，隨後再確認在2025年10月1日正式上映，歷時約8年4個月。比較意料之外是電影正式上畫後，毀譽參半，又引發演員在拍攝時的安全問題等，令電影成為眾矢之的。

《風林火山》由於有金城武演出，而他近年亦甚少再接拍電影，故一直受期待。（《風林火山》電影劇照）

古天樂於劇情中飾演殺手程文星。（《風林火山》電影花絮截圖）

《尋秦記》

公布開拍︰2019年4月

正式上畫︰2025年12月31日

經歷日子︰約 6 年 9 個月

票房︰待定

《尋秦記》電影版是將經典同名電視劇（2001）的原班人馬召集回歸拍攝，電影於2019年4月開拍，並在同年7月煞青。然而，由於疫情及後期製作的種種因素，其上映日期一再推遲，直至年中古天樂在林峯演唱會上公布今年內會上映，歷時近6年9個月的《尋秦記》終於面世。而他的上映，亦象徵「四大都市傳說電影」告一段落。

電影版重製在電視版亮相的底衫，非常有心。（《尋秦記》劇照）

電影版會講到林峯飾演的秦王計劃統一六國。（《尋秦記》劇照）

田啟文拆解電影都市傳說成因 黃子華《神秘寶藏》苦候11年有動靜

真正的傳說：《神秘寶藏》

講到「都市傳說電影」，不得不提另一部同樣命運多災多難的作品《神秘寶藏》。這部由陳嘉上和鄭中基聯合執導，黃子華與鄭中基主演的電影，改編自張保仔藏寶的傳說，涉及奇幻、穿越等元素。它早在2015年的香港國際影視展上就發布了消息，並曾在2017年流出預告片，一度決定於同年11月上映。然而最終又抽起，至今仍未有確實公映日期。

見到子華神同鄭中基合演，其實係想睇。（《神秘寶藏》劇照）

田啟笑坦言曾經的確有聽聞，《神秘寶藏》的片主係想搞番起部戲。（資料圖片 ）

早前，《香港01》訪問田啟文，問到如今事隔11年，黃子華亦由票房毒藥變成靈藥，《飯戲攻心》、《毒舌大狀》、《破。地獄》坐擁3億票房，這部《神秘寶藏》又可有機會重見天日呢？田啟笑坦言曾經的確有聽聞片主想搞番起部戲︰「的確係見黃子華得喎！加上部戲故事冇時間限制，係特技可能要執一執。但都是內部消息，之後都冇再聽到進一步消息，我都想佢可以重見天日。」但事隔已11年，相信距離重見的機會愈來愈渺茫。