尋秦記電影版｜新角色登場！苗僑偉終極亮相　洪天明奸定忠？

萬眾期待的《尋秦記》電影版，由古天樂擔任總監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，將於2025年12月31日登上大銀幕。今日（16/12）電影再度公開兩大重磅物料，包括2025版電影主題曲《天命最高》MV及全陣容海報，仲有多位早前隱藏起來，今次正式亮相的角色，當中包括今次的Big Boss苗喬偉三哥，仲有中國新晉影后白百荷，以下為大家逐一分析新角色。

尋秦記電影版｜何時上映？

2025年12月31日登上大銀幕。

海報以古天樂為中心，下方橫向展示多位演員，古今人物同時並列，一次過大晒冷登場。（《尋秦記》海報）

尋秦記電影版｜有什麼演員角色？

首先從MV中，多位重要角色隨着古天樂和林峯歌聲推進下逐一亮相，除了原班人馬的項少龍（古天樂 飾）、秦王趙盤（林峯 飾）、烏廷芳（宣萱 飾）、琴清（郭羡妮 飾）、善柔（滕麗名 飾）、滕翼（黃文標 飾）、「陶總管」陶方（歐瑞偉 飾）及李斯（陳國邦 飾），以及在預告中率先亮相的項寶兒（朱鑑然 飾），MV亦首次揭示多位新角色，包括Galie（白百何 飾）、Ken（苗僑偉 飾）、石頭（張繼聰 飾）、Max（吳樾 飾）、Phil（洪天明 飾）、Dan（Chris Collins 飾）、聞桑（廖子妤 飾）、萬良（蔡一智 飾）、Tim（徐偉棟 飾）、武樹（洪天照 飾），以及「肥腸」徐浩昌和伍詠詩等。

尋秦記｜古天樂林峯重唱《天命最高》 「秦王」下令追加馬叫聲

苗僑偉飾演的Ken，希望回到秦朝稱王，白百何就是飾演Ken的女兒。（《尋秦記》劇照）

白百何飾演的Galie，在協助父親霸業時有所掙扎。（《尋秦記》劇照）

尋秦記電影版｜新角色三哥苗僑偉登場

從新一批劇照，見到今集最重要的新角色三哥苗僑偉，他飾演的Ken是現代人，據悉他在現代生活不如意，自覺被大材小用不甘現狀，得知有穿越科技後，計劃領軍一舉返到秦朝稱霸。而當時，秦王正正已一統六國，以為可稱霸天下，就碰到現代人Ken的突襲，在苦戰下不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍求助。至於白百何就是飾演Ken的女兒，在協助父親霸業時有所掙扎，唔知今次三哥贏嘅機會係咪零呢？

三哥與宣萱在戲中相遇，未知宣萱又使唔使做人質。（《尋秦記》劇照）

新角色石頭（張繼聰 飾），是滕麗明飾演的善柔，所屬的山寨手下，非常打得。（《尋秦記》劇照）

善柔所屬的山寨還有其他手下，左起伍詠詩、張繼聰、廖子妤飾聞桑及肥腸。（《尋秦記》劇照）

洪天明是苗喬偉的得力助手，似乎好人有限。（《尋秦記》劇照）

陳國邦當然做番李斯，唔知戲中會唔會有英文名。（《尋秦記》劇照）

見到滕翼（黃文標 飾），就想聽佢叫一聲「項大哥」。（《尋秦記》劇照）

飾演「烏博士」的已故演員廖啟智（智叔），這是他其中一部遺作，而電影公司亦特意把他放到海報上，向其在劇集版與電影中的貢獻致以敬意。（《尋秦記》劇照）

蔡一智飾演萬良，是秦王的人，與古天樂並肩作戰。（《尋秦記》劇照）