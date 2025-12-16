復仇者聯盟5︱疑流出預告基斯伊雲斯震撼回歸　手抱男嬰做爸爸?

Marvel超級英雄鉅製《復仇者聯盟5：毀滅日》（Avengers: Doomsday）即將於2026年12月18日上映，電影一直以來最大賣點均為羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）回歸MCU轉戰飾演反派末日博士，由宣布至今讓Marvel引頸以盼！早前外媒報道《復仇者聯盟5》預告將於《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash）片頭播放四個版本預告，然而疑似預告畫面竟於網上曝光瘋傳，驚現基斯伊雲斯（Chris Evans）回歸飾演美國隊長！

基斯伊雲斯飾演的美國隊長竟然回歸？（《美國隊長3：英雄內戰》電影劇照）

疑似《復仇者聯盟5》預告畫面竟於網上曝光瘋傳！（《復仇者聯盟5：毀滅日》電影劇照）

美國隊長作為「元祖復仇者」之一，一直為Marvel最受歡迎的角色之一，然而在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）結尾，美國隊長重返過去後未有按回歸，以老年姿態出席，並將盾牌交予飛隼接任新美國隊長，標誌基斯伊雲斯從美國隊長角色畢業。

美國隊長在《復仇者聯盟4：終局之戰》的結尾，在穿越時空歸還無限寶石後，決定重新過自己錯失了的生活。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

Steve Rogers將盾牌交予飛隼接任新美國隊長，標誌基斯伊雲斯從美國隊長角色畢業。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

據網上流傳之片段及圖片，基斯伊雲斯飾演的Steve Rogers駕駛電單車返回《復仇者聯盟4》與卡特探員跳舞的居所之中，在《復仇者聯盟》主題曲下拉開櫃桶取出美國隊長制服緬懷過去，更驚人地抱起剛出生的兒子、展露慈父微笑！預告片最後轉入全黑畫面，並一貫以字幕顯示「Steve Rogers will return in Avengers：Doomsday」，然而有別以往Mavrel電影以超級英雄稱號預示角色回歸，預告卻以Steve Rogers作為稱呼，估計Steve Rogers未必會重披美國隊長戰袍，或會以另類身份登場。

基斯伊雲斯飾演的Steve Rogers駕駛電單車返回《復仇者聯盟4》與卡特探員跳舞的居所之中。（網上影片截圖）

Steve Rogers在《復仇者聯盟》主題曲下拉開櫃桶取出美國隊長制服緬懷過去。（網上影片截圖）

Steve Rogers更驚人地抱起剛出生的兒子、展露慈父微笑！（網上影片截圖）

有別以往Mavrel電影以超級英雄稱號預示角色回歸，疑似預告中卻以Steve Rogers作為稱呼。（網上影片截圖）

至於其他版本預告，有傳第二段預告為基斯烕士禾夫飾演的雷神奇俠，雷神自2022年上映的《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）後一直未有後繼作品，據指雷神在預告中森林中向父親奧丁禱告，祈求父親保佑女兒安好，似乎預示「愛與雷霆」父女組合將會重現。至於第三段預告，據指則為羅拔唐尼飾演的末日博士，此前末日博士已於《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four：First Steps）結尾彩蛋中以背影現身，預告似乎將曝光更多羅拔唐尼飾演的戲份！