狂野時速11︱雲迪素宣布C朗拿度跨界電影︰已為他度身訂造角色

荷里活飛車動作電影《狂野時速》（Fast and Furious）系列自2001年開始至今長達24年，衍生出10部正傳及一部外傳電影，令雲迪素（Vin Diesel）、已故演員保羅獲加（Paul Walker）、Michelle Rodriguez及後來加入的狄維莊遜（Dwyane Johnson）與積遜史特咸（Jason Statham）等一眾主角受盡全球觀眾歡迎。近日雲迪素對外透露，預計將於2027年4月上映的第11集《Fast X：Part 2》，請來葡萄牙足球名將C朗拿度（Cristiano Ronaldo）加盟飾演新角色，旋即引起觀眾與球迷瘋傳！

雲迪素為《狂野時速》系列的靈魂人物。（《狂野時速》劇照）

《狂野時速》首集以來橫跨超過24年，「家族」的成員不斷擴大。（《狂野時速8》電影海報）

雲迪素日前於社交媒體分享與C朗拿度的合照，宣布C朗參演《狂野時速》第11集的好消息，他表示：「很多人好奇C朗會否在《狂野時速》故事裡登場，我能夠告訴大家，他是真正成為我們一份子，已經為他度身訂造一個角色！」雖然雲迪素未透露C朗飾演的角色具體設定，然而此舉已象徵C朗由球壇跨界影壇，未知C朗日後會否於動作電影圈大展拳腳。

雲迪素日前宣布C朗參演《狂野時速》第11集。（雲迪素IG圖片）

至於《Fast X：Part 2》的劇情風格，雲迪素曾透露會改變「走火入魔」級數的大規模場面與爆破等，或許將重返系列初期對街頭賽車、兄弟情與家庭觀念作為核心的初衷，以作為系列終結的完美一部。