殺手#4︱梁居英50歲如願首執導演筒　高材生捨專業追夢曾出道男團

香港動作電影《殺手#4》由文佩卿監製，聯同新晉導演梁居英（喇英）編劇及執導，更由魏浚笙首度擔任男主角，早前入圍金馬獎五項提名後，月初於香港上映。文佩卿早前攜同導演梁居英及魏浚笙謝票期間，梁居英主動透露今年50歲才首次成為導演，終於一圓多年夢想，鼓勵觀眾就算人到中年仍然可以追夢，讓觀眾對梁居英一路走來的經歷甚感好奇。

《殺手#4》由文佩卿監製，聯同新晉導演梁居英編劇及執導，更由魏浚笙首度擔任男主角。（《殺手#4》電影劇照）

《殺手#4》早前入圍金馬獎五項提名後，月初於香港上映。（《殺手#4》電影劇照）

現年50歲的梁居英自小為高材生，畢業於名校九龍華仁書院，更考入香港大學修讀工程學士，作為準專業人士前途一片光明。然而梁居英一直擁有演藝夢想，因此赴美留學於紐約修讀音樂與舞蹈，藝成回港後於2008年與袁駿傑、何浩文及楊尚斌組成跳唱男團Bro5，以「喇英」藝名出道，當時於樂團擔任團長，負責編排舞蹈、監製音樂作品，在曲詞創作上亦有發揮，直至組合於2013年解散。

梁居英自小為高材生，畢業於名校九龍華仁書院，更考入香港大學修讀工程學士。（梁居英IG圖片）

梁居英赴美留學於紐約修讀音樂與舞蹈，藝成回港後組成跳唱男團Bro5。（視覺中國）

梁居英所屬男團Bro5於2013年解散。（視覺中國）

梁居英於男團解散後轉戰幕後，加入廣告製作及任教舞蹈班，曾拍攝實驗電影之餘，亦於岑嘉彥執導作品《源生罪》裡擔任副導演，終於在2025年首執導演筒，拍攝個人作品《殺手#4》。