地母｜范冰冰金馬影后之作突發上五場　爭入圍金像影后廖子妤受敵

一年一度的香港電影金像獎將於來年4月舉行，而所有電影要爭取入圍資格，就先要符入最低要求，一部有香港人參與製作或投資的電影，於12月31日前，在香港正式戲院上映至少5場，便可順利入候選名單，故有不少電影就算未正式上畫，都爭取在12月31日前上映5場，先取得入場券。而最新有舉動的，就是范冰冰於上月台灣金馬獎贏得影后之作《地母》。

范冰冰得獎之作《地母》，將上映五場，先取得金像獎電影候選電影名單。（網上圖片）

電影《地母》以馬來西亞民間宗教為題材，由曾執導《五月雪》、《搖籃凡世》的馬來西亞導演張吉安執導，由范冰冰、許恩怡、白潤音及蔡寶珠主演，劇情講述吉打鄉野田間中，在惡煞異象逼近時，華暹農婦鳳音（范冰冰 飾）便化身大地之母，在生關死劫下化解根植在地界上的殖民遺恨。《地母》較早前於「第62屆金馬獎」提名八項大獎，更讓范冰冰捧走金馬影后殊榮，令她再次被受國際影壇觸目！

范冰冰為電影素顏演出，亦苦學6種方言。（《地母》劇照）

電影《地母》以馬來西亞民間宗教為題材。（《地母》劇照）

根據香港電影金像獎入圍要求，影片需要60分鐘以上，並在評選年度1月1日至12月31日期間，連續七天，於50座位以上常規影院放映不少於5場。至於香港電影的定義，官網註明︰「導演、出品公司或主要工作人員（如監製、編劇、攝影等）中，至少有一方符合香港永久居民身份或香港註冊公司要求。而參選人則需是香港永久居民，根據記錄，范冰冰已取得香港居民身份，成為俗稱的新香港人，並在香港定居。

章子怡在《醬園弄》飾演的詹周氏眼神凶狠、目眦盡裂，加上額角傷痕累累，令觀眾訝異相貌改變之大、幾乎難以辨認出！（《醬園弄》電影劇照）

蘇玉華在《不赦之罪》飾演媽媽痛失女兒後，作為母親的久久未能放下那份痛。（《不赦之罪》劇照）

許恩怡飾演不幸自幼患有肌肉萎縮症，家庭因此遭逢巨變。（《無名指》劇照）

范冰冰此舉，無疑是對原本有機會入圍的演員，摘下一枚震撼彈，翻看全年上畫電影，業界暫時呼聲較高，較有機會入圍的有《醬園弄》章子怡、《不赦之罪》蘇玉華、《贖夢》陳法拉、《無名指》許恩怡，以及《像我這樣的愛情》廖子妤。當中又以廖子妤的呼聲較高一線。

廖子妤在《像我這樣的愛情》飾演患有腦性麻痺的少女「阿妹」。（《像我這樣的愛情》劇照）

廖子妤在《像我這樣的愛情》，與陳家樂飾演的性義工阿健之間，因為性義工服務相遇，發展出一段跨越身體傷健界限與社會偏見下的愛情。（《像我這樣的愛情》劇照）

廖子妤在《像我這樣的愛情》飾演患有腦性麻痺的少女「阿妹」，與陳家樂飾演的性義工阿健之間，因為性義工服務相遇，發展出一段跨越身體傷健界限與社會偏見下的愛情。廖子妤曾接受《香港01》專訪，表示該角色的演繹難度，接近是生涯最高的一個。